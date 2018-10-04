【卓球】国体女子でミキハウス勢擁する地元、福井が初優勝＜第73回国民体育大会＞

*写真は左から芝田沙季（ミキハウス）、橋本帆乃香（ミキハウス）、山本笙子（中央大学）
＜第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」卓球競技 9月29日〜10月3日＞
芝田、橋本のミキハウス勢擁する福井県が初優勝
3日、福井県にて行われていた第73回国民体育大会が最終日を迎え、成年女子決勝が行われた。対戦カードは福井県対広島県となった。
福井県は芝田沙季（10月度世界ランキング20位・21歳）＝ミキハウス＝、橋本帆乃香（同30位・20歳）＝ミキハウス＝、山本笙子（ランクなし・20歳）＝中央大学＝と世界ランカー擁する今大会最強のチームであった。一方の広島県も、日本リーグ1部・中国電力の宋恵佳、庄司有貴、成本綾海というメンバーで挑むも、決勝戦は団体スコア3-1で福井県が初優勝を飾った。特に芝田、橋本のミキハウス勢の活躍が著しかった。
また山本笙子は地元・福井の福井商業高校出身であり、特に縁が深く、嬉しい優勝となった。
第73回国民体育大会 成年男子 結果詳細
福井 3-1 広島
橋本帆乃香 3-2 宋恵佳
11-6/11-13/11-9/9-11/13-11
芝田沙季 3-0 庄司有貴
11-5/11-2/11-4
山本笙子 1-3 成本綾海
11-3/5-11/3-11/8-11
芝田沙季 3-2 宋恵佳
11-3/9-11/7-11/12-10/11-8
第73回国民体育大会 成年女子 結果
＜優勝＞
福井県
＜準優勝＞
広島県
＜ベスト4＞
岡山県、東京都
第73回国民体育大会 少年女子 結果
＜優勝＞
愛知県
＜準優勝＞
石川県
文：ラリーズ編集部
写真：Imaginechina/アフロ、西村尚己/アフロスポーツ、ラリーズ編集部