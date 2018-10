■「うごくジグソーパズル 美しき女性」が配信開始!

動画を楽しめるジグソーパズルゲーム。一人プレイはもちろん、友達との協力プレイ(4人まで)も楽しめる。「和傘をまわす女性」、「木陰で休む女性」、「湯加減を見る女性」など、各風景の中で、しとやかな日本女性たちが収録されている。なお、現在配信中の「うごくジグソーパズル 日本の風景コレクション」を購入している人は、15%オフで購入することができる。

主な特徴

パズルサイズは、60、120、240ピースの3タイプ

内側のピースと外側のピースを分類してくれたり、正解位置に近づくとピースが自動的にはまるアシスト機能

いつでも中断したところから始められるセーブ機能

BGMは日本の伝統楽器による楽曲(※オフ機能も有り)

■「うごくジグソーパズル 美しき女性」概要

名称

「うごくジグソーパズル 美しき女性」

ジャンル

パズル

発売元

レイニーフロッグ合同会社

プラットホーム

Nintendo Switch

価格

999円(税込)

849円(税込)「うごくジグソーパズル 日本の風景コレクション」を購入している人

配信開始日

2018年10月4日

(C)BottleCube Inc. Licensed to and published by Rainy Frog LLC.Developed by DICO Co.,Ltd. Footage used under license from PIXTA.