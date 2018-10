■「すみっコぐらし あつまれ!すみっコタウン」が発売!

「すみっコぐらし あつまれ!すみっコタウン」は、ニンテンドー3DSで2014年に発売された「すみっコぐらし ここがおちつくんです」より続いている“すみっコミュニケーション”ゲームシリーズの第5作目となる完全オリジナル新作。

今回、Nintendo Switch用ソフト「すみっコぐらし あつまれ!すみっコタウン」の発売を記念して、プレゼントキャンペーンが実施される。

応募期間内に、商品パッケージ内に封入されている「アンケートはがき」に必要事項を記入し、応募すると応募者全員に、ゲーム限定仕様「おきがえすみっコセット(雑貨屋さんの制服)」(サンエックス社製)がプレゼントされる。

この「おきがえすみっコセット」は、サンエックス社製てのりぬいぐるみに着せることができるもので、ゲーム内に登場する「雑貨屋のエプロン」を模したデザインとなっている。

※キャンペーン対象商品は、パッケージ版のみとなっております。

※セットには「てのりぬいぐるみ」は入っておりません。

※画像はイメージです。実際のものと異なる場合があります。

※発送は日本国内のみとさせて頂きます。ご了承ください。

応募期間

10月4日から10月15日まで

※最終日消印有効

■商品概要

タイトル

すみっコぐらし あつまれ!すみっコタウン

ジャンル

すみっコミュニケーション

対応機種

Nintendo Switch(パッケージ版、ダウンロード版)

プレイモード/対応人数

TVモード/1~4人、テーブルモード/1~4人、携帯モード/1人

発売日

2018年10月4日(木)

価格

5,800円(本体価格6,264円)

(C)2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2018 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.