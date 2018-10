HTML5に特化したゲームサービス「G123.jp」が始動─DLや会員登録は不要、利用料金は基本無料

CTW株式会社は、ゲーム情報&レビューメディア「G123.jp」を、HTML5ゲームに特化したゲームサービスとしてこのたびリニューアルオープンしました。

スマートフォンに特化したコンテンツのパブリッシング・プロモーションを支援する同社が、このたび装いを新たにした「G123.jp」を展開。こちらでは、スマートフォンやタブレット、またパソコンのWebブラウザ上で楽しめるゲームサービスを提供するとのこと。ダウンロードや会員登録は不要で、マルチブラウザにも対応。料金料金は基本無料で、アイテム課金制となります。

人とモンスターが共存する世界で繰り広げられる本格RPG『ケモニスタオンライン』をはじめ、オリジナルのHTML5ゲームを9タイトル展開。さらに、新作3タイトルのリリースも予定されています。

※画面は開発中のものです。

臥待 弦