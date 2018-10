タレントのぺえさんが新キャラクター『釜釜ちゃん』に扮した姿を後悔し、反響を呼んでいます。

■「妖怪川村エミコ」とのショットにジワる

インパクトの強い写真を投稿することも多いぺえさん。2日には、「幸福の心霊写真」のコメントとともに、「#妖怪川村エミコ」と名付けたお笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコさんをおんぶしたショットを投稿。ふたりの表情が「ジワる」との声も寄せられていました。

幸福の心霊写真 #2体の生き霊#霊魂#心霊写真 #お気づきだろうか #あなたには彼女たちが見えていますか #優しい心の持ち主にしか彼女たちの姿は見えないのです #見えたあなたは綺麗な心を持っています #大丈夫です悪さはしません #彼女たちはきっと守護霊です #しっかりと成仏できています #目があっても逃げないで #逃げたい気持ちを抑えてあいさつしてあげましょう #優しい生き霊なのです #彼女たちはあなたを驚かせたいわけじゃないのです #こういう顔なんです #背景の矢印の先は地獄ではありません #きっとオアシスです #この画像を待ち受けにすると魔除け効果や心が安らぐ効果があります #一度試してみてください #妖怪色彩の暴力ババア #妖怪川村エミコ

■「2018世界バレー」サポーター・ぺえ

4年に一度のバレーボール世界一を決める「2018世界バレー」が9月9日、男子(イタリア・ブルガリ)大会が開幕。女子大会は、9月29日に日本で開幕しました。

ぺえさんは、バレーボール経験者であり、番組中継のサポーターを務めています。女子大会開幕当日には、小学生のころから憧れていた木村沙織さんと、嬉しいツーショットも投稿していました。

バレー界の宝とバレー界のオカマ #私の夢が叶いました #この日がついに来ました #バレーのお仕事で木村沙織さんとご一緒することが念願でした #世界バレーのお仕事を出来る日がくるなんて思ってもみませんでした #小学生の頃から木村沙織さんに憧れて真似をしていました #木村沙織さんを見て育ちました #木村沙織さんとのツーショット #お話しできた後ずっと放心状態でした #嬉しくて幸せで感激で体が震えました #人生で一番幸せな日 #そう言っても過言ではない #今日が幸せすぎて明日がくるのが怖い #時間が止まればいいのにと本気で思いました #夢なら覚めないで #横浜アリーナに泊まるか本気で迷った #一番お会いしたかった伝説の人 #世界バレー#初戦ストレート勝ち #明日のオランダ戦も横浜アリーナに応援にいきます #皆さんで一緒に応援しましょう #わっしょい

■『釜釜ちゃん』誕生

3日、自身のインスタグラムに投稿したのは、ぺえさんが生んだ「新世代お姉キャラクター」である架空のキャラクター。その名も『釜釜ちゃん』。原宿のご当地キャラ、だそうです。

新世代オネエキャラクター #原宿のご当地キャラ #釜釜ちゃん#かまかまちゃん #ご当地キャラ界一の汗っかき #特技はバレーボール #基本的にいつもご機嫌ななめ #気性荒めの26歳 #好物はチャンジャ #嫌いな食べ物は干し柿 #友達はまだいない #ライバルはみちょぱとバレブー #口癖はてめぇ#人使い鬼悪い #座右の銘は今でしょ #釜釜ちゃんのコンセプトは働かざるもの食うべからず #美人とカップルを睨めつける癖がある #好きな男性のタイプは川合俊一さん #出身はあき竹城さんと同じ山形 #大人気モデル吉田ミシェルもお気に入りのキャラクター #上の内容は全てフィクションです#かまかま #ただ世界バレー全力応援後の疲れ切ったあたしです

「2018世界バレー」への愛が溢れ出てしまったのでしょうか、ボールのカラーでもある青と黄色のお団子ヘアに。

さらに、「#基本的にいつもご機嫌ななめ」「#気性荒めの26歳」「#口癖はてめぇ」「#美人とカップルを睨めつける癖がある」「#友達はまだいない」など独特なキャラ設定も公開。

■「違和感ないww」「グッズ出たら欲しい」

新キャラの投稿には、シュールな表情へのツッコや「違和感ない」「グッズが欲しい」とのコメントが続々と寄せられています。

「もう、顔~! 笑」

「似合う。違和感ないww」

「釜釜ちゃんグッズ出たら欲しいかも」

「原宿にいたら、意外と溶け込みそう」

すっぴん&真顔や、変顔動画の投稿も話題になるぺえさんのインスタ、今後も注目ですね!

