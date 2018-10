【ファンは安心？】ノーマン・リーダス『ウォーキング・デッド』最後の日まで残りたい！

『ウォーキング・デッド』シーズン9のスタートまでもうまもなく。様々な降板問題を抱え、少しばかり不安な方も少なくないはず。そんな中、ダリル役のノーマン・リーダスは番組終了の日まで残りたいと自身の想いを告白。Comicbookに語ったダリルファンにとってとても嬉しくなるニュースをご紹介!!

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Norman Reedus attends the premiere of AMC's 'The Walking Dead' season 9 at DGA Theater on September 27, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Paul Butterfield/FilmMagic)

10/8(月)よりシーズン9がスタートする大人気ドラマ『ウォーキング・デッド』。

先日、リック・グライムズ役のアンドリュー・リンカーンがシーズン9前半を持ってリック役から卒業すると発表。

その後、シーズン10で監督補佐として番組にカムバックする計画があると話しファンたちに衝撃を与えました。

また、完全な卒業ではないもののマギー・リー役のローレン・コーハンもシーズン9前半で番組を一旦離れることが決まっています。

その中で、ダリル・ディクソン役のノーマン・リーダスは番組最後の日まで出演していたいと考えている模様。

物語を離れたのはリックやマギーだけではありません。

モーガン・ジョーンズ役のレニー・ジェームズもスピンオフシリーズである『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』の方に活躍の場を移動し、シーズン4より出演しています。

リック、モーガンの次に長く番組に出演しているダリルが残ることになればファンたちもほっと一安心するのではないでしょうか。

AMC

シーズン1の頃のダリル・ディクソン

ノーマンはComicbookに対し、「シーズン1から物語の最後の日まで残りたい。アトランタでの撮影を終えてニューヨークに戻るたびにまたアトランタに戻りたいって思うんだ。狂ってるよね。それくらいこのショーは大きなものなんだよ。僕はこの場所が好きで、『ウォーキング・デッド』は僕にとって家族だ。

その物語の終わりを自分の目で確かめたいし、居続けたいと思う。」と胸中を告白。

元々絶大なる人気を誇るダリルはファンたちの間でも「最後まで生き残るだろう」と推測されているほど。

ノーマンが最後の日まで残る意欲があるのであれば、『ウォーキング・デッド』終了の日まで活躍してくれる可能性は高そうです。

ダリルファンにとっては安心かもしれません。

AMC

アンドリュー・リンカーンの卒業について受け入れることは簡単ではなかったというノーマン。

非常に仲の良い2人は過去に"もしもどちらかが降板する時は一緒に降りる"という協定まで結んでいたというほど。

アンドリューは常にハードル高く設定し、それに向かって努力をする俳優だという。

ノーマンはアンドリューの名誉のためにキャスト全員で力を合わせ、聖火の炎を絶やさない努力を続けていくと語りました。

次期主人公候補でもあるダリル。シーズン9ではリックとの衝突も予想されています。

『ウォーキング・デッド』シーズン9は10/8(月)にFOXチャンネルでスタートします。新たな幕開けをお見逃しなく!

Norman Reedus Wants to Stay on 'The Walking Dead' Forever