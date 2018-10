■「ハッカドール」と「ロックマン11 運命の歯車!!」コラボ企画開催!

「Hacka Channel ハッカドール」から、「ロックマン11 運命の⻭⾞!!」をプレイする動画を公開!

ハッカドール1号・2号・3号それぞれが「ロックマン11 運命の⻭⾞!!」をプレイする動画を公開します。3⼈とも違う難易度で挑戦しており、それぞれのプレイの違いが楽しめます。

ハッカドール1号(CV:⾼⽊美佑):10⽉4⽇(⽊)動画公開

ハッカドール2号(CV:奥野⾹耶):10⽉5⽇(⾦)動画公開

ハッカドール3号(CV:⼭下七海):10⽉6⽇(⼟)動画公開

「ロックマン」関連記事閲覧でコラボバッジをプレゼント!

「ハッカドール」内においてコラボ企画開催中に「ロックマン」「ロックマン11」「ロックマン11 運命の⻭⾞!!」の関連記事を⼀定数読むごとに限定コラボバッジをプレゼントします。

Lv1:記事1本

Lv2:記事3本

Lv3:記事5本

Lv4:記事10本

Lv5:記事15本

Twitterフォロー&コラボバッジをシェアで「ロックマン」グッズを抽選でプレゼント!

ハッカドールと「ロックマン」の公式Twitterアカウントをフォローし、コラボバッジを期間中にTwitterでシェアした⽅の中から抽選で11名様に「ロックマン」グッズをプレゼントします。

「ロックマン11 運命の歯車!!」キーケース(販売予定)1名様

「ロックマン」オリジナルクリアファイル(⾮売品)5名様

「ロックマン」オリジナルステッカー4種セット(⾮売品)5名様

ハッカドール公式Twitter

https://twitter.com/Hackadoll

ロックマン公式Twitter

https://twitter.com/ROCKMAN_UNITY

コラボ期間

2018年10⽉4⽇(⽊)12:00〜2018年10⽉17⽇(⽔)23:59

特設ページ

http://blog.hackadoll.com/2018/10/rockman11.html?roc=4

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.