■「初心者応援!レベルアップキャンペーン」が開催!

「初心者応援!レベルアップキャンペーン」開催期間中、クラス(職業)のレベルをLv10まで上げることで1クラスあたり1000オーブがプレゼントされ、5クラス分達成で5000オーブ(10連ガチャ1回分)がプレゼントされる。また、キャンペーン開催前にLv10を達成していた場合にも、同じく1クラスあたり1000オーブを受け取ることができる。

キャンペーン開催期間

10月4日から10月8日23時59分まで

(C) ASOBIMO,Inc.(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.