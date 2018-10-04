【福井国体少年男子3位決定戦】千葉が青森をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

第73回福井国民体育大会少年男子サッカー3位決定戦は10月4日 (木)、テクノポート福井総合公園 スタジアムで千葉県選抜少年男子 vs 青森県選抜少年男子の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。両チーム無得点で後半を終了しました。勝負はPK戦で決着となり、千葉が、青森を5 - 4にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 千葉県選抜少年男子

GK　12　味坂 佳利偉(１年)

DF　2　宇賀 凜　（２年）

DF 　4　前田 大地（１年）

DF　8　藤本 隼斗（２年）(C)

DF　15　木村 哲大（１年）

MF　3　齋藤 騎斗（１年）

MF　7　戸田 伊吹（１年）

MF　11　佐久間 賢飛(１年)

MF　13　井上 凱斗（１年）

FW　14　小林 智輝（１年）

FW　16　本吉 利安（２年）

GK　1　倉田 一唯（２年）

MF　5　畑 大雅　（２年）

MF　6　揖斐 俊斗（１年）

FW　9　清水 勇貴（１年）

FW　10　田村 蒼生（１年）

■ 青森県選抜少年男子

GK　1　韮澤 廉　（１年）

DF　2　藤田 夏寿丸(１年)

DF　3　秋元 琉星（１年）

DF　4　金 和樹　（１年）

DF　5　内田 陽介（１年）

MF　6　松木 玖生（中３）

MF　7　安斎 颯馬（１年）

MF　8　内間 隼介（１年）

MF　10　藤原 優大（１年）(C)

FW　9　粟津 瑠来（１年）

FW　16　鈴木 遼　（１年）

GK　12　長濵 北斗（１年）

DF　13　渡口 尚平（１年）

MF　14　小野 暉　（中３）

MF　15　タビナス ポール(1年)

FW　11　古澤 ナベル慈宇(1年)

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