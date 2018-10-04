【福井国体少年男子3位決定戦】千葉が青森をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

第73回福井国民体育大会少年男子サッカー3位決定戦は10月4日 (木)、テクノポート福井総合公園 スタジアムで千葉県選抜少年男子 vs 青森県選抜少年男子の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。両チーム無得点で後半を終了しました。勝負はPK戦で決着となり、千葉が、青森を5 - 4にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 千葉県選抜少年男子

GK 12 味坂 佳利偉(１年)

DF 2 宇賀 凜 （２年）

DF 4 前田 大地（１年）

DF 8 藤本 隼斗（２年）(C)

DF 15 木村 哲大（１年）

MF 3 齋藤 騎斗（１年）

MF 7 戸田 伊吹（１年）

MF 11 佐久間 賢飛(１年)

MF 13 井上 凱斗（１年）

FW 14 小林 智輝（１年）

FW 16 本吉 利安（２年）

GK 1 倉田 一唯（２年）

MF 5 畑 大雅 （２年）

MF 6 揖斐 俊斗（１年）

FW 9 清水 勇貴（１年）

FW 10 田村 蒼生（１年）

■ 青森県選抜少年男子

GK 1 韮澤 廉 （１年）

DF 2 藤田 夏寿丸(１年)

DF 3 秋元 琉星（１年）

DF 4 金 和樹 （１年）

DF 5 内田 陽介（１年）

MF 6 松木 玖生（中３）

MF 7 安斎 颯馬（１年）

MF 8 内間 隼介（１年）

MF 10 藤原 優大（１年）(C)

FW 9 粟津 瑠来（１年）

FW 16 鈴木 遼 （１年）

GK 12 長濵 北斗（１年）

DF 13 渡口 尚平（１年）

MF 14 小野 暉 （中３）

MF 15 タビナス ポール(1年)

FW 11 古澤 ナベル慈宇(1年)