【福井国体少年男子3位決定戦】千葉が青森をPK戦で制す

第73回福井国民体育大会少年男子サッカー3位決定戦は10月4日 (木)、テクノポート福井総合公園 スタジアムで千葉県選抜少年男子 vs 青森県選抜少年男子の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。両チーム無得点で後半を終了しました。勝負はPK戦で決着となり、千葉が、青森を5 - 4にてPKで下し、見事勝利しました。
メンバー
■ 千葉県選抜少年男子
GK 12 味坂 佳利偉(１年)
DF 2 宇賀 凜 （２年）
DF 4 前田 大地（１年）
DF 8 藤本 隼斗（２年）(C)
DF 15 木村 哲大（１年）
MF 3 齋藤 騎斗（１年）
MF 7 戸田 伊吹（１年）
MF 11 佐久間 賢飛(１年)
MF 13 井上 凱斗（１年）
FW 14 小林 智輝（１年）
FW 16 本吉 利安（２年）
GK 1 倉田 一唯（２年）
MF 5 畑 大雅 （２年）
MF 6 揖斐 俊斗（１年）
FW 9 清水 勇貴（１年）
FW 10 田村 蒼生（１年）
■ 青森県選抜少年男子
GK 1 韮澤 廉 （１年）
DF 2 藤田 夏寿丸(１年)
DF 3 秋元 琉星（１年）
DF 4 金 和樹 （１年）
DF 5 内田 陽介（１年）
MF 6 松木 玖生（中３）
MF 7 安斎 颯馬（１年）
MF 8 内間 隼介（１年）
MF 10 藤原 優大（１年）(C)
FW 9 粟津 瑠来（１年）
FW 16 鈴木 遼 （１年）
GK 12 長濵 北斗（１年）
DF 13 渡口 尚平（１年）
MF 14 小野 暉 （中３）
MF 15 タビナス ポール(1年)
FW 11 古澤 ナベル慈宇(1年)