■ハロウィンテーマ召喚「がおがお!?ハロウィンLIVE♪(後半)」開催!

ハロウィンシーズンもますます盛り上がってきました!10月9日(火)よりハロウィンテーマ召喚「がおがお!?ハロウィンLIVE♪(後半)」を開催いたします。かわいい(?)狼男に仮装したアイドルたち。彼らの仮装衣装「ウルフ」をゲットするチャンスです!

[がおがお!?]神音 聡真(声優:熊谷健太郎)

[がおがお!?]焔 煌煇(声優:八代 拓)

開催期間

2018年10月9日(火)16:00~2018年10月18日(木)11:59

■アイテム交換イベント「マンドラゴラ収集隊」開催!

10月4日(木)より、アイテム交換イベント「マンドラゴラ収集隊」を開催します!プノの命令(?)で、今度はマンドラゴラを集めましょう!集めたマンドラゴラをショップの交換所でプノに渡すと、★3ブロマイド(カード)の「[かぷっ!?]伊達 吉宗」や、オーブなどと交換できます。今回はハロウィンということで、プノもいつもよりたくさんオーブをくれるそうですよ!

[かぷっ!?]伊達 吉宗(声優:大須賀 純)

オーブ(レッド)(ブルー)(グリーン)

開催期間

2018年10月4日(木)16:00~2018年10月15日(月)15:59

