多数の新作タイトルが発売された今週のランキングを制したのは、シリーズ待望の最新作となる「無双OROCHI 3」。PS4版だけで10万本を超えるセールスを記録、Switch版も約2.4万本を積み上げる好スタートを切った。

2位には、こちらも根強い人気を誇る「英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA-」が約8.5万本を記録してランクイン。前作「閃の軌跡III」の初週販売本数が約8.7本であることから、ほぼ横ばいでのスタートと言えるだろう。

そのほか、PS4/Switch「FIFA19」、Switch版「ドラゴンボール ファイターズ」、PS4「うたわれるもの斬」、Switch「すばらしきこのせかい -Final Remix-」と、TOP10内に新作タイトルが多数並ぶ賑やかな一週間に。「Marvel's Spider-Man」やSwitchのファーストパーティタイトルも堅調に推移していることから、次週のランキングでどう入れ替わるのかにも注目だ。

■週間ゲームソフト販売本数ランキング(2018年9月24日~9月30日)

