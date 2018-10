『Tokyo 7th シスターズ』新ユニットCASQUETTE’S（キャスケッツ）は魅惑の淑女たち｜デビューシングル「SHOW TIME」をレビュー

怒涛の新曲リリースを続ける『Tokyo 7th シスターズ(以下、ナナシス)』から、新ユニットとなるCASQUETTE’S(キャスケッツ)がデビュー! 2018年10月3日に発売されたシングル「SHOW TIME」は、今までとは違った新たな大人の魅力が詰まった1枚となっています。

アニメイトタイムズでは、今回も先行レビューで楽曲の魅力に迫っていきます。『ナナシス』を常に追ってきたライター独自の見解もお見逃しなく。

今までとは違う、しかしこれも『ナナシス』だ!

ナナスタシスターズの中から川澄シサラ(CV.末柄里恵)、浅見ミワコ(CV.優木かな)、鳳チャチャ(CV.大地 葉)、二川ミミ(CV.齋藤 綾)にて結成されたCASQUETTE’S。ユニットのテーマは「淑女たちの強さと可愛らしさ」。

キャラクターのプロフィールを見ていくと、川澄シサラは18歳、鳳チャチャは19歳、二川ミミは20歳、浅見ミワコは22歳と、みんな大学生以上で、平均年齢も少し高めになる。これまで明るくて元気で、ちょっと切ないというような楽曲が多かった印象のあるナナスタシスターズのアイドルたちだが、そこに一気に大人のムードを持ち込んだのが、このユニットだろう。

彼女たちの待望のデビューシングル「SHOW TIME」だが、まず驚いたのはジャケットの色気だろう。ミュージカルをモチーフにした背景に、胸元とスラっと伸びた足が印象的。健康的なLe☆S☆Caの足に比べてもかなりセクシーな足のラインだ。

※ニコニコ動画でも配信中

タイトル曲の「SHOW TIME」はジャジーな一曲。ウィンドチャイムのきれいな音色から、4人の美しいコーラスにまずは酔いしれ、そこからウッドベースやヴィブラフォン、ピアノやホーンセクションなどの音色が気持ちよく重なっていく。サウンドだけ聴いていても楽しめるが、やはり4人の歌声も魅力的。

まずAメロでそれぞれのソロパートで声を楽しむことができるのが素晴らしい。透き通る優しい歌声のシサラ、少しボーイッシュで大人かわいい歌声のミワコ、セクシーなお姉さん声のミミとかわいくはじける歌声のチャチャと、4人それぞれ、本当に魅惑的な声の持ち主だとわかる。

歌詞も青春感とは少し違うような大人な感じは意識されていて、出だしの〈味気ない普通の線路沿いも〉という言葉も、未来へ向かって進むような明るく元気な感じとも違う、ちょっとリアルに疲れてしまった大人な感じを出している。

特に〈やぶれかぶれでした恋も〉というフレーズは元気なアイドルというより、ちょっと昭和なアイドル楽曲にありそうな雰囲気だ。ボーカルも徐々に情熱的になっていき、それと一緒に楽器もゴージャスにダンサブルになっていく楽曲のストーリーも、とてもロマンチックだった。

そしてカップリングの「マスカレード・ナイト」は、最初のオルガンのイントロですでに最高なのだが、こちらもいろんな楽器の音色がとてもオシャレでカッコいい印象。メロディライン的には80~90年代のポップスを聴いてきた人には懐かしさを、若い世代は新しさを感じるのではないだろうか。

こちらも4人の声の魅力が強調されていて、大人さというよりカッコ良さを感じる。歌詞の雰囲気も大人な感じではあるのだが、ワードのチョイスが完全に80~90年代で、かなり面白い!

〈ネオンのドレス〉や〈グラスにきらめく〉〈仮面舞踏会(マスカレード)〉〈プラチナの瞳〉〈バイパス抜けて〉〈Missing You〉〈刹那の時〉など、バブルか!とツッコみたくなるほど、これでもかというほど詰め込んできているのにカッコいいという、このセンスは流石だと唸ってしまった。

ナナスタシスターズのユニットとしても異色な大人ユニットだが、ナナシスのコンテンツ全体を見ても、こういうコンセプトのユニットはいなかったので、次の4thライブ(2日目の10/21[日]に出演)でも確実にインパクトを残してくれるだろう。どんなコスチュームで、どんな歌声を聴かせてくれるのか、期待が高まる。

[文/塚越淳一]

<リリース情報>

CASQUETTE’S デビューシングル「SHOW TIME」

■2018年10月3日(水)発売

[初回限定盤](CD+グッズ:オリジナル缶バッジ)

VIZL-1447 / 1,800円+税

[通常盤](CD)

VICL-37436 / 1,200円+税

【CD収録内容】※初回限定盤・通常盤共通

1.SHOW TIME

2.マスカレード・ナイト

3.SHOW TIME -OFF VOCAL-

4.マスカレード・ナイト -OFF VOCAL-

5.Let’s Show Time!! (ドラマトラック)

【配信情報】10月3日(水)よりiTunes Store、レコチョク 他各配信サイトにて一斉に配信開始

★購入はコチラ

【アニメイトオンライン】【キャラクターソング】Tokyo 7th シスターズ 新ユニット/タイトル未定 初回限定盤

【アニメイトオンライン】【キャラクターソング】Tokyo 7th シスターズ 新ユニット/タイトル未定 通常盤

<店舗特典>

【対象商品】

■2018年10月3日(水)発売予定

CASQUETTE’S デビューシングル 「SHOW TIME」

(初回限定盤: VIZL-1447 / 通常盤: VICL-37436 )

●アニメイト各店/アニメイトオンラインショップ

L版ブロマイド(パターンA)

●ゲーマーズ各店/ゲーマーズオンラインショップ

・缶バッチ(パターン A)<ゲーマーズ店舗購入特典>

・缶バッチ(パターンB)<ゲーマーズオンラインショップ購入特典>

★ゲーム内では「CASQUETTE’S」の結成秘話に関するエピソードも、前後編無料にて公開しました。

★CASQUETTE’Sは10月20日(土)、21日(日)に実施する

「Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live -FES!! AND YOUR LIGHT- in Makuhari Messe」にて、21日(2日目)の参戦が決定! 初のお披露目となる彼女たちの姿にも是非ともご期待ください!

<ライブ情報>

Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live -FES!! AND YOUR LIGHT- in Makuhari Messe

【日時】

2018年10月20日(土)開場16:00 開演17:00、

2018年10月21日(日)開場16:00 開演17:00

【会場】

幕張メッセイベントホール

【チケット料金】

全席指定 9,800円(税抜)

※未就学児入場不可

【出演ユニット】

◆10月20日(土)

777☆SISTERS

Le☆S☆Ca

The QUEEN of PURPLE

Ci+LUS

4U

セブンスシスターズ

◆10月21日(日)

777☆SISTERS

Le☆S☆Ca

The QUEEN of PURPLE

Ci+LUS

4U

KARAKURI

CASQUETTE’S

【出演者】

◆10月20日(土)

篠田みなみ/高田憂希/加隈亜衣/中島唯/井澤詩織/清水彩香/道井悠/今井麻夏/大西沙織/中村桜/高井舞香/桑原由気/吉井彩実/藤田茜/植田ひかる/野村麻衣子/広瀬ゆうき/山本彩乃/巽悠衣子/山崎エリイ/田中美海/長縄まりあ/吉岡茉祐/山下まみ/水瀬いのり/渕上舞/前田玲奈/黒瀬ゆうこ/川﨑芽衣子/辻あゆみ

◆10月21日(日)

篠田みなみ/高田憂希/加隈亜衣/中島唯/井澤詩織/清水彩香/道井悠/今井麻夏/中村桜/高井舞香/桑原由気/吉井彩実/藤田茜/植田ひかる/野村麻衣子/広瀬ゆうき/山本彩乃/巽悠衣子/山崎エリイ/田中美海/末柄里恵/優木かな/大地葉/齋藤綾/長縄まりあ/吉岡茉祐/山下まみ/秋奈

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ】

(チケットに関するお問い合わせ)楽天チケットカスタマーサービス

web:https://ticket.rakuten.co.jp/inquiry

TEL:050-5893-9366

(公演に関するお問い合わせ)

バースデーソング:03-3496-6998(平日12:00~18:00)

【特設サイト】

URL:http://t7s.jp/live/4thlive/

[主催・企画] Donuts/ビクターエンタテインメント

[制作]バーステーソング

[協賛]株式会社セブン-イレブン・ジャパン 楽天チケット

ゲーム情報

Tokyo 7th シスターズ(トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式:スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル:アイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム

対応OS:iOS7 以降。Android 4.1以降

iOS版/Android版

「Tokyo 7th シスターズ」公式サイト(PC、スマートフォン共通)

「Tokyo 7th シスターズ」公式ツイッター(@t7s_staff)

Tokyo 7th シスターズ Record Release Special Site