U-17日本代表、MF中山陸が怪我のため離脱

10月4日、日本サッカー協会(JFA)はJENESYS2018日メコン U-17サッカー交流大会に臨むU-17日本代表においてMF中山陸(東海大相模)が怪我のため離脱することを発表した。追加招集はない。

10月5日に開幕するJENESYS2018日メコン U-17サッカー交流大会に出場する日本は、同大会でメコン5ヶ国(カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム)のU-17代表、U-17日本代表、U-17尚志高等学校、U-17湘南ベルマーレの8チームと対戦する。メンバーは以下の通り。

▽GK

三井大輝(名古屋グランパスU-18)

上田樹(ツエーゲン金沢U18）

▽DF

橋本柊哉(市立船橋)

西尾隆矢(セレッソ大阪U-18)

狩野奏人(JFAアカデミー福島U18)

高橋祐翔(米子北)

合坪柊人(札幌創成)

鷲見星河(名古屋グランパスU-18)

大森理生(FC東京U-18)

▽MF

大堀亮之介(サンフレッチェ広島ユース)

外薗隆一(JFAアカデミー福島U18)

松村優太(静岡学園)

本田風智(サガン鳥栖U-18)

髙田颯也(大宮アルディージャユース)

鮎川峻(サンフレッチェ広島ユース)

小林夏生(横浜F・マリノスユース)

▽FW

藤尾翔太(セレッソ大阪U-18)）

若月大和(桐生第一)

和田彩起(四日市中央工)