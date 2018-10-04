日本代表メンバー発表！ロシアW杯の主力組が合流(18/10/4)

日本代表の森保一監督が10月4日、キリンチャレンジカップ2018に向けた代表メンバー23名を発表した。

GK：

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東口 順昭 / Masaaki Higashiguchi
（ガンバ大阪）

権田 修一 / Shuichi Gonda
（サガン鳥栖）

シュミット・ダニエル / Daniel Schmidt
（ベガルタ仙台）

DF：

長友 佑都 / Yuto Nagatomo
（ガラタサライ/TUR）

槙野 智章 / Tomoaki Makino
（浦和レッズ）

吉田 麻也 / Maya Yoshida
（サウサンプトン/ENG）

佐々木 翔 / Sho Sasaki
（サンフレッチェ広島）

酒井 宏樹 / Hiroki Sakai
（マルセイユ/FRA）

室屋 成 / Sei Muroya
（FC東京）

三浦 弦太 / Genta Miura
（ガンバ大阪）

冨安 健洋 / Takehiro Tomiyasu
（シント＝トロイデン/BEL）

MF：

青山 敏弘 / Toshihiro Aoyama
（サンフレッチェ広島）

原口 元気 / Genki Haraguchi
（ハノーファー96/GER）

柴崎 岳 / Gaku Shibasaki
（ヘタフェ/ESP）

遠藤 航 / Wataru Endo
（シント＝トロイデン/BEL）

伊東 純也 / Junya Ito
（柏レイソル）

中島 翔哉 / Shoya Nakajima
（ポルティモネンセ/POR）

南野 拓実 / Takumi Minamino
（レッドブル・ザルツブルク/AUT）

三竿 健斗 / Kento Misao
（鹿島アントラーズ）

堂安 律 / Ritsu Doan
（フローニンゲン/NED）

FW：

小林 悠 / Yu Kobayashi
（川崎フロンターレ）

大迫 勇也 / Yuya Osako
（ブレーメン/GER）

浅野 拓磨 / Takuma Asano
（ハノーファー96/GER）

日本代表は、10月12日にパナマ（新潟）、16日にウルグアイ（埼玉）とそれぞれ対戦する。

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