日本代表メンバー発表！ロシアW杯の主力組が合流(18/10/4)

日本代表の森保一監督が10月4日、キリンチャレンジカップ2018に向けた代表メンバー23名を発表した。
GK：
東口 順昭 / Masaaki Higashiguchi
（ガンバ大阪）
権田 修一 / Shuichi Gonda
（サガン鳥栖）
シュミット・ダニエル / Daniel Schmidt
（ベガルタ仙台）
DF：
長友 佑都 / Yuto Nagatomo
（ガラタサライ/TUR）
槙野 智章 / Tomoaki Makino
（浦和レッズ）
吉田 麻也 / Maya Yoshida
（サウサンプトン/ENG）
佐々木 翔 / Sho Sasaki
（サンフレッチェ広島）
酒井 宏樹 / Hiroki Sakai
（マルセイユ/FRA）
室屋 成 / Sei Muroya
（FC東京）
三浦 弦太 / Genta Miura
（ガンバ大阪）
冨安 健洋 / Takehiro Tomiyasu
（シント＝トロイデン/BEL）
MF：
青山 敏弘 / Toshihiro Aoyama
（サンフレッチェ広島）
原口 元気 / Genki Haraguchi
（ハノーファー96/GER）
柴崎 岳 / Gaku Shibasaki
（ヘタフェ/ESP）
遠藤 航 / Wataru Endo
（シント＝トロイデン/BEL）
伊東 純也 / Junya Ito
（柏レイソル）
中島 翔哉 / Shoya Nakajima
（ポルティモネンセ/POR）
南野 拓実 / Takumi Minamino
（レッドブル・ザルツブルク/AUT）
三竿 健斗 / Kento Misao
（鹿島アントラーズ）
堂安 律 / Ritsu Doan
（フローニンゲン/NED）
FW：
小林 悠 / Yu Kobayashi
（川崎フロンターレ）
大迫 勇也 / Yuya Osako
（ブレーメン/GER）
浅野 拓磨 / Takuma Asano
（ハノーファー96/GER）
日本代表は、10月12日にパナマ（新潟）、16日にウルグアイ（埼玉）とそれぞれ対戦する。