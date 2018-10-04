［日本代表］ロシアW杯組“6名”が復帰　パナマ＆ウルグアイ戦の招集メンバー発表

森保JAPANに初招集された長友佑都 photo/Getty Images

日本サッカー協会（JFA）は4日、国際親善試合のパナマ代表戦（12日）、及びウルグアイ代表戦（16日）に臨む日本代表メンバーを発表した。

ロシアW杯に出場した計6名（長友佑都、吉田麻也、酒井宏樹、原口元気、柴崎岳、大迫勇也）が、森保一監督就任後初となる代表入り。コスタリカ代表戦（9月11日）では中島翔哉、南野拓実、堂安律らの若手の台頭が光った日本代表だが、経験豊富なベテラン勢との融合に注目が集まる。

発表された招集メンバー（23名）は以下の通り。

［GK］

東口 順昭（ガンバ大阪）

権田 修一（サガン鳥栖）

シュミット・ダニエル（ベガルタ仙台）

［DF］

長友 佑都（ガラタサライ）

槙野 智章（浦和レッズ）

吉田 麻也（サウサンプトン）

佐々木 翔（サンフレッチェ広島）

酒井 宏樹（マルセイユ）

室屋 成（FC東京）

三浦 弦太（ガンバ大阪）

冨安 健洋（シント・トロイデン）

［MF］

青山 敏弘（サンフレッチェ広島）

原口 元気（ハノーファー）

柴崎 岳（ヘタフェ）

遠藤 航（シント・トロイデン）

伊東 純也（柏レイソル）

中島 翔哉（ポルティモネンセ）

南野 拓実（RBザルツブルク）

三竿 健斗（鹿島アントラーズ）

堂安 律（フローニンヘン）

［FW］

小林 悠（川崎フロンターレ）

大迫 勇也（ブレーメン）

浅野 拓磨（ハノーファー）