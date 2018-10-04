【福井国体少年男子決勝】埼玉県選抜が優勝！

サッカー 試合サマリー

第73回福井国民体育大会少年男子サッカー決勝は10月4日 (木)、テクノポート福井総合公園 スタジアムで埼玉県選抜少年男子 vs 石川県選抜少年男子の試合が行われました。

前半終了時点で、埼玉は0点、石川は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、石川は埼玉のゴールを割ることはできず、一方埼玉は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、埼玉は、1点差で石川を降し、見事勝利。

埼玉県が福井国体で優勝しました。

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メンバー

■ 埼玉県選抜少年男子

GK　1　久保 賢也（２年）(C)

DF　2　田中 颯太（２年）

DF　3　村上 陽介（２年）

DF　5　佐藤 優斗（１年）

DF　13　山田 結斗（１年）

MF　6　谷口 大晟（１年）

MF　7　柴山 昌也（１年）

MF　8　盛 嘉伊人（１年）

MF　9　松村 大也（１年）

MF　11　須藤 直輝（１年）

FW　16　大澤 朋也（１年）

GK　12　ジョーンズ レイ(1年)

MF　4　中山 昂大（１年）

MF　14　木下 翼　（１年）

FW　10　堀井 真海（１年）

FW　15　山内 太陽（２年）

■ 石川県選抜少年男子

GK　1　紙谷 正平（２年）

DF　2　別宗 裕太（２年）(C)

DF　3　藤田 隼矢（１年）

DF　5　内山 仁　（１年）

MF　6　佐々木 楓（２年）

MF　10　宮本 貫太（１年）

MF　13　安納 透也（１年）

MF　14　酒尾 竜生（１年）

MF　16　福地 優穏（２年）

FW　9　駒沢 直哉（１年）

FW　11　内藤 誠吾（２年）

GK　12　影近 大輔（２年）

DF　4　上野 千嘉（１年）

MF　7　小林 大佑（２年）

MF　8　鈴木 嶺騎（１年）

FW　15　坂本 健太（２年）

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