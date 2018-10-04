【福井国体少年男子決勝】埼玉県選抜が優勝！

第73回福井国民体育大会少年男子サッカー決勝は10月4日 (木)、テクノポート福井総合公園 スタジアムで埼玉県選抜少年男子 vs 石川県選抜少年男子の試合が行われました。
前半終了時点で、埼玉は0点、石川は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、石川は埼玉のゴールを割ることはできず、一方埼玉は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、埼玉は、1点差で石川を降し、見事勝利。
埼玉県が福井国体で優勝しました。
メンバー
■ 埼玉県選抜少年男子
GK 1 久保 賢也（２年）(C)
DF 2 田中 颯太（２年）
DF 3 村上 陽介（２年）
DF 5 佐藤 優斗（１年）
DF 13 山田 結斗（１年）
MF 6 谷口 大晟（１年）
MF 7 柴山 昌也（１年）
MF 8 盛 嘉伊人（１年）
MF 9 松村 大也（１年）
MF 11 須藤 直輝（１年）
FW 16 大澤 朋也（１年）
GK 12 ジョーンズ レイ(1年)
MF 4 中山 昂大（１年）
MF 14 木下 翼 （１年）
FW 10 堀井 真海（１年）
FW 15 山内 太陽（２年）
■ 石川県選抜少年男子
GK 1 紙谷 正平（２年）
DF 2 別宗 裕太（２年）(C)
DF 3 藤田 隼矢（１年）
DF 5 内山 仁 （１年）
MF 6 佐々木 楓（２年）
MF 10 宮本 貫太（１年）
MF 13 安納 透也（１年）
MF 14 酒尾 竜生（１年）
MF 16 福地 優穏（２年）
FW 9 駒沢 直哉（１年）
FW 11 内藤 誠吾（２年）
GK 12 影近 大輔（２年）
DF 4 上野 千嘉（１年）
MF 7 小林 大佑（２年）
MF 8 鈴木 嶺騎（１年）
FW 15 坂本 健太（２年）