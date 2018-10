9月24日(月)に開催されたROCK KIDS 802 -YUME GO AROUND- 「LIVE NAKED」での、石崎ひゅーいとあいみょんの弾き語り2マンライブの模様が10月5日(金)21時より放送のFM 802「ROCK KIDS 802 -YUME GO AROUND-」でオンエアが決定。

さらに、石崎ひゅーいがこのイベントであいみょんと一緒に歌うために書き下ろしをした楽曲「恋のさかあがり」のライブ音源もオンエアされる。この放送でしか聴けない貴重なライブ音源なのでぜひチェックしよう。

【オンエア情報】

ROCK KIDS 802-YUME GO AROUND-

●放送日時=10月5日(金)21時~

●DJ=鬼頭由芽

●番組URL=https://funky802.com/service/Homepage/index/1521