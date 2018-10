今年は「ARで変わる街の楽しみ方」をテーマに、世界中で多くの人々が参加している「Pokémon GO」や「Ingress」等のゲームを開発・提供するNianticと共催で、最新AR技術を応用したゲーム感覚で楽しめるプログラムを六本木ヒルズ各所で展開します。

六本木ヒルズはこれまでも街を舞台に、MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボなど、最先端の研究機関や大学、企業と連携し、さまざまな共同研究や実証実験に取り組んできました。

「INNOVATION TOKYO」は、これからの日本をけん引する若い世代の企業、イノベーターが若いフォロアーと示唆に富むヒントをシェアし、東京から新しいイノベーションを発信していくクロスポイントを目指し2015年に初開催。新しいテクノロジーを身近に楽しめる機会を提供してきました。この秋は六本木ヒルズを舞台に、ここでしか体験できない新たな街の楽しみ方を提案します。

毛利庭園:Pokémon GO AR庭園

イヤホンから聴こえてくるポケモンたちの鳴き声や音をたよりに、毛利庭園内にかくれているポケモンの鳴き声を集めてください。開放型のイヤホンを用い、毛利庭園の自然の音とポケモンの気配の両方に耳を澄ませながら、聴覚で楽しむARをお楽しみいただくと、最後には、鳴き声を集めたポケモンたちが姿を見せてくれます。

日時:10月12日(金)~21日(日)12:00~20:00

※土日のみ 10:00~20:00

大屋根プラザ:NEON

Nianticが開発した最新のAR技術を活用した対戦型ゲームです。10億分の1秒のタイムラグで、多人数が同時にプレイすることができます。スマートフォンに映し出される対戦相手を画面上でタップし、ビームを当て、自分は攻撃から逃げながら相手にダメージを与え、ランキングを競います。

日時:10月17日(水)~21日(日)12:00~20:00

ウェストウォーク:AR Roppongi×Ingress

1,000分の1のスケールで精巧に再現された東京の都市模型に、プロジェクションマッピングとARグラスで「Ingress」の世界観を表現します。「Ingress」の世界での六本木ヒルズ界隈の1週間を、タイムラプスで投影し、実際の街を舞台にしたプレイヤーの戦いや、プレイヤーが協力して作り上げた美しい地上絵の数々をお楽しみいただけます。さまざまな角度から、世界の新しい見方を感じてください。

日時:10月12日(金)~21日(日)12:00~20:00

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ:TVアニメ「Ingress」先行上映会&音声AR体験イベント

10月17日(水)24:55よりフジテレビ系列にて放映されるTVアニメ「Ingress」の第1話~第4話を放映前に特別先行上映。会場では中島ヨシキ、上田麗奈らメインキャスト4名による舞台挨拶も行います。

さらに、試写会の後には特別記念企画として六本木ヒルズを舞台にアニメの世界観を体験できる音声ARゲームを行います。

日時:10月13日(土)13:30~

公式サイト

http://www.ingressanime.com

■INNOVATION TOKYO 2018 開催概要

開催日:2018年10月12日(金)~21日(日)全10日間

場所:六本木ヒルズ各所(毛利庭園、大屋根プラザ、ウェストウォーク、ヒルズカフェ/スペースなど)

料金:無料 ※一部プログラムは有料となります。

主催:森ビル、Niantic, inc.

協力:ポケモン、ライゾマティクス、東京大学、ambie、ソフトバンク、ティーアンドエス、バスキュール、電通ライブ、レノボ・ジャパン(順不同)

(C)2018 Niantic, Inc. (C)2018 Pokémon. (C)1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.