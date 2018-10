■「トロフィーバトル」&「ボーナスフィーバー」が開催!

各キャラのトロフィー獲得を目指して、全国のプレイヤーとバトルを行う「トロフィーバトル」。今回は「ボーナスフィーバー」が同時開催され、全てのトロフィーバトルで、獲得トロPが2倍以上となる「ボーナスバトル」になっている。

※ルビーでの出場は「ひとりで」「みんなで」各10回までとなります。

「トロフィーバトル」について

期間中、「トロフィーバトル」へ参加するために必要な「トロフィーチケット」が、「ひとりで」「みんなで」それぞれ3枚ずつ配布され、トロフィーバトルではバトルに勝利すると報酬として1日に3回までドラゴンメダルが獲得できる。

※「トロフィーチケット」は、1枚につき1戦のみとなり、敗北しても再戦ができません。

「バトル」から「トロフィーバトル」に挑戦!

トロフィーを獲得したいキャラをタップしよう!

「トロP」について

各キャラのトロフィーは、「トロP」を一定数貯めると獲得できる。トロPを獲得するには、「キャラのLvが20以上」「うまP200以上」など各キャラによって条件が異なり、条件を満たした状態でバトルを行なうことでトロPが獲得可能になる。また、今回は「ボーナスフィーバー」が同時開催され、全てのトロフィーバトルの獲得トロPが2倍以上となっている。そして、「ボーナスバトル」はバトルの勝敗に関係なく、獲得トロPが2・3・5・10倍のうちいずれかの倍率で増加する。

今回のバトルは「ボーナスバトル」が必ず発生!

ボーナスバトルで勝利して、トロPを大量GET!

開催期間

10月4日6時から10月6日23時まで

■「シルバー」クラス以下限定の「リーグ」が開催!

全国のユーザーたちを相手にリアルタイムで戦い、ランキングを競い合う「リーグ」が開催。今回のリーグは、「シルバー」クラス以下限定のリーグとなっており、1日3枚配布される「一人用リーグチケット」でのみ挑戦ができる。また、期間中はバトル中のBGMが「ロックマン」仕様となる。

※「ゴールド」クラス以上のユーザーは今回のリーグには参加できません。

※「協力用リーグチケット」も配布されますが、期間中マルチでのリーグ参加はできません。

育成したキャラで白熱のリアルタイムバトル!

リーグで1日3勝すると、ドラゴンメダルがもらえる。

開催期間

10月4日6時から10月6日23時まで

