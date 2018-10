■「ロックマン30周年記念WEBくじ~BOSS COLLECTION~」発売!

ロックマン30周年を記念して、これまでシリーズを支えてきた「ボス」に特化したラインナップの「ロックマン30周年記念WEBくじ~BOSS COLLECTION~」を販売いたします。価格は1枚 690円(税込)。

今回のWEBくじはなんと言っても「ボス」!ロックマン涙目の、なんと9割以上をボスでデザインしたボス好きのファンのためのグッズです。A賞からC賞までの全3等級でどれが当たっても豪華な内容となりました!

A賞はA2サイズのマルチクロス。ポスターのように壁に貼ってもよし、テーブルやデスクに敷いても良しの逸品です。B賞はボスたちのイラストを使用した缶バッジセット。全12セットにシークレット1セットの大ボリュームです。そしてC賞は、なつかしくもかわいい「ドット絵アクリルスタンドフィギュアキーホルダー」!!台座に連結部がついており、つなげて飾れる組み合わせは無限大規模!!!!

その他にも購入特典として10月4日発売の「ロックマン11 運命の歯車!!」のボスイラストを使用した缶バッジなど、今だけここだけの賞品がもりだくさん!絶対手に入れよう!

インターネットくじ引き「WEBくじ」

https://web-kuji.jp/lotteries/rockman

※仕様および外観は製作中のため、変更の可能性がございます。

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.