■いよいよARK Mobile日本語版正式サービス開始!

本日10月4日(木)、「ARK:Survival evolved(ARK Mobile)」日本語版の正式サービスを開始致しました。この機会に、サバイバルアクションゲームの真骨頂「ARK:Survival Evolved(ARKMobile)」をお楽しみください。

「ARK Mobile」とは

「ARK:Survival Evolved」がスマートフォン版(ARK Mobile)になっていよいよ登場。恐竜や古代生物が多く生息する島を舞台にした世界をスマートフォンで場所を選ばずお楽しみいただける作品が「ARK Mobile」です。

お馴染みの恐竜や古代生物は、狩りだけでなく、手懐けることができる「テイム」を行うことができ、古代生物をテイムすることで移動手段としたり、一緒に戦ったりする事もできます。

また、テイムのほかにも建築やクラフト要素、釣りといった生活要素など、さまざまな遊び方をオープンワールドでお楽しみいただけます。

