監視社会ADV『Orwell』のSteam版が期間限定無料配布! 続編のセールも実施中

2016年に配信され「非常に好評」とのユーザー評価を受けているOsmotic Studios開発のアドベンチャーゲーム、『Orwell: Keeping an Eye On You』のSteam版が期間限定で無料配布中です。

本作はデジタル社会における政府の監視を描いた作品。プレイヤーは政府のセキュリティプログラム「Orwell」の調査員として、市民のデジタルライフを監視しテロ事件の容疑者を探します。Game*Sparkではプレイレポを掲載しているので興味がある方は是非ご覧ください。

『Orwell: Keeping an Eye On You』の無料配布は太平洋時間10月5日午前10時(日本時間10月6日午前2時)まで。Steamページで「ゲームをインストール」をクリックするとライブラリに追加されます。なお、あわせてシーズン2の『Orwell: Ignorance is Strength』が10月9日まで40%オフとなります。