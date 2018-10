■「ロックマン11」いよいよ本日10月4日発売!

2Dアクションの楽しさを詰め込んだ「ロックマン11」が遂に本日発売!

昨日は8大ボスを紹介したが、本日はロックマンをはじめとした主だったキャラクターたちを紹介しよう。

さらに発売を記念して本日公開されたあらたな動画も紹介!黄色い“ヤツ”の姿が!?

そしてコロコロアニキ2018年秋号に掲載され、大きな話題を呼んだ鷹岬諒先生による読み切りコミックも限定公開!盛りだくさんのニュースをお届けする。

■CHARACTERS

ロボットの能力を飛躍的に向上させるダブルギアを完成させ、世界征服に乗り出したDr.ワイリー。そしてワイリーの新たな野望を阻止すべく奮闘するロックマンとラッシュ。改めて物語を彩るキャラクタ―たちを紹介しよう。

Dr.ワイリー

CV:梅津秀行

かつてはライト博士と人間のパートナーとなりうるロボットの開発に情熱を注ぐ同志であったが、大学時代のダブルギアシステム開発の凍結をきっかけにやがて袂を分かつことに。

これまで幾度となく世界征服の野望をロックマンに阻止されてきたが、ダブルギアシステムを完成させた事を機に、再び野望を燃え上がらせる。

ロックマン

CV:福原綾香

ライト博士に作られた家庭用お手伝いロボット。Dr.ワイリーの野望を食い止めるため、志願して戦闘用に改造された。

本作ではDr.ワイリーの新たなる野望に対抗すべく、若き日のワイリーが開発した「ダブルギアシステム」を自らに組み込み戦いに挑む。

ラッシュ

CV:小西克幸

ロックマンの頼れる相棒。背中にロックマンを大ジャンプさせる大きなバネを付けた「ラッシュコイル」形態と、背中にロックマンを乗せて飛行する「ラッシュジェット」形態に変形する。

■ロックマンを支える仲間たち

Dr.ワイリーの野望を阻止すべく奮闘するロックマン。そのロックマンをサポートする仲間たちを紹介しよう。ロックマンの家族ともいえる彼らとは、いつでも研究所で会うことができる。

ロール

CV:井口裕香

ロックの妹的な存在。家庭用お手伝いロボット。しっかり者で、家事全般からライト博士の仕事のお手伝いまでこなす。

ライト博士

CV:飛田展男

ロックマンの生みの親にして、ロボット工学の権威。学生の頃からロボットと人間が平和的に共存できる社会を築くため研究を続ける。Dr.ワイリーとは大学の同級生であり、ライバル。

ライトット

CV:飛田展男

ライト博士のお手伝いロボット。自称「ライト博士の一番弟子」。アイテム開発や整備、データ解析などを行う。ライトファミリーのムードメーカー的な役割もはたす。

■鷹岬諒先生による「ロックマン11」発売記念読み切り漫画「ロックマン11」公式サイトで期間限定で全編特別公開中!

発売中の「コロコロアニキ 2018年秋号」に掲載され、大きな反響を呼んだ「ロックマン11」の特別読み切り。このファン必読の作品が、「ロックマン11」の発売を記念して特別に2週間限定で全編WEB公開!

コミック版「ロックマンエグゼ」の鷹岬諒先生が描く、新たなアツいストーリーとバトルをご堪能あれ!

期間限定公開:2018年10月4日(木)~10月17日(水)

ロックマン11 運命の歯車!!公式サイト

http://www.capcom.co.jp/rockman11/

■「ロックマン11 運命の歯車!!」発売記念生放送本日10月4日(木)20時頃より開演!

「ロックマン11 運命の歯車!!」の発売を記念して、本日20時頃よりニコニコ生放送特番を配信!「ロックマン11」の開発陣による実機プレイや解説を交えながら、「ロックマン11」の魅力をたっぷりと余すところなく紹介していくぞ!さらに、ロックマン役の福原綾香さんとラッシュ&トーチマン役の小西克幸さんも駆けつけてくれることに!ボイス収録時のエピソードなどをお聞きしつつ、お二人の実機プレイも見られるかも!?みんなで一緒に発売をお祝いして盛り上がろう!

番組概要:「ロックマン11 運命の歯車!!」発売記念生放送

チャンネル:ニコニコ生放送

放送日:2018年10月4日(木)

放送時間:開演 20:00予定

出演者

MC:椿彩奈

カプコン:小田晃嗣(「ロックマン11」開発ディレクター)

江口正和(「ロックマン11」プランナー)

ウッチー(「ロックマン ユニティ」管理人)

ゲスト:福原綾香(ロックマン役)

小西克幸(ラッシュ役/トーチマン役)

リアルタイムでご覧になれい方は是非タイムシフト予約を!

http://live.nicovideo.jp/watch/lv315913452

■「ロックマンX」&「ロックマン11」パッケージ版購入キャンペーン開催中!

対象のロックマンシリーズのパッケージソフトを購入して応募すると、抽選で豪華賞品が当たる!

キャンペーン応募期間:2018年10月4日(木)~11月30日(金)まで

詳細はキャンペーン特設サイトへ

http://www.capcom.co.jp/rockman_camp2018/

賞品例

Amiibo ロックマン(ロックマンシリーズ)ゴールドVer.

ロックマンシリーズ30周年記念ピンズセット

※画像はイメージです

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.