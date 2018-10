『ロックマン11』ついに発売!最新映像の紹介に加え、鷹岬諒先生による読み切りコミックも限定公開

カプコンは、PS4/Xbox One/ニンテンドースイッチ/Steam対応ソフト『ロックマン11 運命の歯車!!』の販売を本日10月4日より開始しています。

シリーズ30周年記念作品となる本作は、シンプルな移植や懐かしさだけに頼らず、“最新ゲームマシンでシリーズの面白さを再現する”ことを目指とした作品です。「心が折れそうなほど難しいのに再プレイしてしまう中毒性」、「難所を抜けた時の達成感」、「遊ぶほどに上達を感じられるゲームバランス」といった『ロックマン』ならではの感覚を得られるゲームデザインとなっています。

本作の発売を記念して、本日最新映像が公開。さらに、コロコロアニキ2018年秋号に掲載され大きな話題を呼んだ、鷹岬諒先生による読み切りコミックも限定公開されています。

『ロックマン11 運命の歯車!!』は、本日2018年10月4日発売。希望小売価格は、PS4/ニンテンドースイッチ通常版が4,990円+税、PS4/ニンテンドースイッチ/Steamダウンロード版が4,620円+税、Xbox Oneダウンロード版が4,680円+税、PS4コレクターズ・パッケージ版が6,990円+税、ニンテンドースイッチコレクターズ・パッケージamiibo同梱版が7,990円+税です。

©CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

茶っプリン