販売台数10万台突破！ ホンダ「N-BOX」シリーズが2018年度上半期新⾞販売台数第1位

ホンダは2018年10月4日、ホンダの軽乗用車「N-BOX（エヌボックス）」シリーズの2018年度上半期（4〜9月）における販売台数が117,100台（※1）となり､登録車も含む新車販売台数において第1位（※2）を獲得したことを発表した。

N-BOXシリーズ（※3）は「N-BOX」「N-BOX SLASH（エヌボックス スラッシュ）」をラインアップ、幅広い層のユーザーから支持されている。

2017年9月にフルモデルチェンジを行ったN-BOXは、軽乗用車最大級（※4）の室内空間や存在感のあるデザインに加え、全タイプに標準装備（※5）とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」や、優れた走行性能・燃費性能も好評だ。

N-BOXシリーズ発売以来の歩み

2011年12月 N-BOX発売

2012年６月 累計販売台数 10万台達成

2012年７月 N-BOX +発売

2012年11月 累計販売台数 20万台達成

2013年３月 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得

2013年５月 累計販売台数 30万台達成

2013年10月 累計販売台数 40万台達成

2013年12月 年間軽四輪車販売台数 第1位獲得

2014年３月 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得

累計販売台数 50万台達成

2014年10月 累計販売台数 60万台達成

2014年12月 N-BOX SLASH発売

2015年３月 最高月間販売台数 30,633台を記録

2015年４月 累計販売台数 70万台達成

2015年11月 累計販売台数 80万台達成

2015年12月 年間軽四輪車販売台数 第1位獲得

2016年３月 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得

2016年６月 累計販売台数 90万台達成

2016年12月 年間軽四輪車販売台数 第1位獲得

累計販売台数 100万台達成

2017年３月 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得

2017年６月 累計販売台数 110万台達成

2017年９月 新型N-BOX発売（フルモデルチェンジ）

2017年11月 累計販売台数 120万台達成

2017年12月 年間四輪車販売台数 第1位獲得

2018年３月 年度四輪車販売台数 第1位獲得

2018年４月 累計販売台数 130万台達成

2018年６月 年間上半期四輪車販売台数 第1位獲得

2018年９月 年度上半期四輪車販売台数 第1位獲得

累計販売台数 140万台達成

N-BOXシリーズ年度別販売台数推移（全軽自協調べ）

[(https://autoprove.net/honda/n-box/175402/attachment/%e9%a0%86%e4%bd%8d/)

N-BOX（ホンダ）