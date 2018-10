■PCの画面いっパイに「シノマス」を楽しめるように♪本日より、DMM GAMES版の事前登録開始!

DMM GAMES版では、PCの画面いっパイにシノビ少女たちの熱く激しい戦いが堪能できるようになります。さらに、DMM GAMES版だけの魅力的な要素として、「閃乱カグラ」シリーズお馴染みの衣装全破壊などが追加!DMM GAMES版は2018年11月リリース予定ですので、事前登録をして楽しみにお待ちくだください。

DMM GAMES版事前登録ページはこちら

https://dmg.hpgames.jp/shinomas/pre/

■事前登録者数に応じて「忍魂」の個数がどんどん増える!事前登録キャンペーン実施中!

DMM GAMES版を事前登録した人数に応じて、ガチャを引いたり、スタミナを回復できるアイテム「忍魂」をプレゼント!

人数が増えるごとに、「忍魂」の個数もどんどん増えていきます!

■PCとスマホでデータ連携可能!

外ではスマホで、家ではPCでじっくりと「シノマス」を堪能しよう。データ連携をすることで、PCとスマホで同じデータで遊ぶことができるようになりますので、外ではスマホでサクサクプレイ!家ではじっくりまったりシノビ少女たちを堪能するなど、お好きなプレイスタイルでお楽しみいただけるようになります。

(C) Marvelous Inc. (C) HONEY PARADE GAMES Inc.