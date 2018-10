『テニスの王子様』初のオフィシャルストア「テニプリスト」10月26日オープン決定！　ビジュアルも解禁

このたび、『テニスの王子様』初となるオフィシャルストア「テニプリスト」が、10月26日(金)に新宿マルイアネックスにてオープン決定となりました!

この発表に伴い、公式ストアのビジュアルが初公開! 公式サイト、公式ツイッターもオープンとなりました。

現在、オープンを記念したイベントを企画中とのことなので、今後も要チェックです。

▲公開されたビジュアル

『テニスの王子様』初となるオフィシャルストア「テニプリスト」の公式サイト&ツイッターオープン

アニメ『テニスの王子様』とは

許斐剛 氏の人気コミックを原作とし、2001年よりテレビ東京系列にてTVアニメ『テニスの王子様』が放送開始。2011年には数々の10周年記念プロジェクトを展開し、イベント開催、劇場版の公開などその人気は衰えることなく、多くのファンに支持されています。

2012年1月からは『ジャンプSQ.』(集英社)で、大人気連載中の『新テニスの王子様』がTVアニメ化。そして、2014年10月から2015年6月まで「新テニスの王子様 OVA vs Genius10」が全5巻発売。

さらに、2016年10月に開催された「テニプリフェスタ2016~合戦~」にて、製作総指揮・許斐剛氏による「劇場版プロジェクト」の始動が発表され、更に幅広い層のファンを獲得し続けています。

劇場版プロジェクト第一弾として、「劇場版テニスの王子様 二人のサムライ The First Game」(同時上映 「劇場版テニスの王子様 跡部からの贈り物~君に捧げるテニプリ祭り~」)、「劇場版テニスの王子様 英国式庭球城決戦!」、「テニフェスオールナイト!!」の応援上映は大盛況のうち無事終了。

そして、劇場版プロジェクト第二弾として、新作OVA「テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部」のイベント上映やBlu-ray&DVDの発売が発表。その後、新作OVA「テニスの王子様 BEST GAMES!!」第二弾「乾・海堂vs宍戸・鳳」「大石・菊丸vs仁王・柳生」と第三弾「不二vs切原」の情報も解禁されるなど、様々な展開を繰り広げています。

