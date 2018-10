■シリーズ新作キャラハントRPGついにリリース!

「ミリオンアーサー」シリーズの最新作となる「交響性ミリオンアーサー」がついに配信開始となりました。

シリーズ初となるアクション要素満載のバトル!

本作のバトルでは、ジャンプやローリング、敵や味方を持ち上げて投げる、といった多彩なアクションが可能です。通常攻撃とスキルの組み合わせでコンボを繰り出し、迫りくる強敵を撃破していきましょう。

またステージには‟切り倒すと橋になる木”や‟つるつる滑る氷の床”など、ステージごとで異なるギミックも用意されています。どこかコミカルな雰囲気も漂うステージギミックを、ぜひ実際に体験してください。

騎士を倒して、捕まえて、一緒に冒険!「キャラハント」要素とは!?

本作のジャンル名にもある「キャラハント」とは、フィールド上にランダムで出現する騎士を倒し、捕獲することで仲間にすることが可能な要素です。仲間となった騎士はクエストに連れていくことができるほか、クエスト中にプレイヤー自身が操作することも可能です。

未来のブリテンを舞台にした新たな物語

シリーズ過去作から世界観を一新したストーリーでは、従来までの「アーサー王伝説」の要素に「北欧神話」のエッセンスが加わったことで、「伝説」と「神話」が交差する、新たなミリオンアーサーの物語が描かれております。遠い未来のブリテンを舞台に、新たなアーサー、新たな円卓の騎士達が登場するストーリーは、全編フルボイスで展開されます。

多彩なキャラメイクで自分だけのアーサーを作ろう!

「ミリオンアーサー」シリーズではこれまでにたくさんの個性豊かな「アーサー」達が登場してきましたが、本作のアーサーはプレイヤーの皆さん自身です。「交響性ミリオンアーサー」では、シリーズ初となるキャラクターメイキング機能を搭載。髪や顔、目の色など、細部までこだわり尽くせるキャラメイクをお楽しみいただけます。

■リリース記念キャンペーンも続々開催!

「交響性ミリオンアーサー」の配信開始を記念して、お得なキャンペーンが多数開催中です。

事前登録10万人突破記念!クリスタル&ガチャチケプレゼント!

本作の事前登録が10万人を突破したことを受けて、ゲーム開始直後にガチャ10連分相当の「クリスタル3000個」と「☆5武器確定ガチャチケット」をプレゼントいたします。

プレゼント内容

クリスタル 3000個

☆5武器確定ガチャチケット 1枚

受け取り方法

チュートリアルを完了している状態で、「拠点」の「プレゼントボックス」からお受け取りください。

※プレゼントボックスに届いていない場合は、アプリを再起動して、再度ご確認ください。

「リリース記念ログインボーナス」でクリスタルをプレゼント!

本作のリリースを記念して、事前登録特典に加えて皆様にクリスタル 3000個をお贈りいたします。

プレゼント内容

クリスタル 3000個

開催期間:サービス開始後~2018年11月2日(金)23:59

受け取り方法

チュートリアルを完了している状態で、「拠点」の「プレゼントボックス」からお受け取りください。

※プレゼントボックスに届いていない場合は、アプリを再起動して、再度ご確認ください。

「スタートダッシュログインボーナス!」で冒険に役立つアイテムをゲット!

ゲーム開始から10日間、毎日のログインで「クリスタル」をはじめ、冒険に役立つ便利なアイテムを毎日手に入れることができます。

開催期間:ゲーム開始から10日間

※ログインボーナスは毎日00:00に更新されます。

受け取り方法

チュートリアルを完了している状態で、「拠点」の「プレゼントボックス」からお受け取りください。

※プレゼントボックスに届いていない場合は、アプリを再起動して、再度ご確認ください。

プレゼント内容

1日目:クリスタル 1500個

2日目:捕獲型リトルグレイ(金)3個

3日目:ユタポンヌ R3個

4日目:クリスタル 1500個

5日目:スキップチケット 10枚

6日目:騎士のレーダー3個

7日目:クリスタル 1500個

8日目:捕獲型リトルグレイ(金)3個

9日目:金の鍵 10個

10日目:☆5武器確定ガチャチケット 1枚

