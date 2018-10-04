世界一高い送電鉄塔、頂上部の据え付け完了

1日、高さ380メートルの金塘島送電鉄塔の頂上部で作業する作業員。（舟山＝新華社記者/徐昱）

【新華社舟山10月4日】中国浙江省舟山500キロボルト送電・変電プロジェクトで、高さ380メートルの金塘島送電鉄塔の最終段の吊り上げ・据え付け作業が1日、完了した。これは、同プロジェクト西堠門（せいこうもん）大横断の高さ380メートルの金塘島鉄塔と冊子島鉄塔の組み立てが完了し、頂上部の据え付けがつつがなく終了したことを示している。

浙江省送変電工程公司によると、同省の舟山500キロボルト送電・変電プロジェクトは、舟山本島と内陸の送電網を結び、そのうちの西堠門大横断で金塘と冊子2島に中国が自主設計・建造した380メートルの海洋横断送電高塔2基を建設し、投資総額は46億2千万元（1元＝約17円）に達し、送電鉄塔の高さ、総重量、基礎整備、頂上部の大きさなどにおいて世界記録を樹立した。プロジェクト完了後の送電容量は200万キロワットに達し、舟山国家石油備蓄基地や浙江石油化工有限公司の4千万トン（年間）石油精製一体化プロジェクトなど一連の重点プロジェクトにエネルギーを提供するとしている。

世界一高い送電鉄塔、頂上部の据え付け完了

1日、高さ380メートルの金塘島送電鉄塔の頂上部で作業する作業員。（舟山＝新華社記者/徐昱）

世界一高い送電鉄塔、頂上部の据え付け完了

1日、高さ380メートルの金塘島送電鉄塔の頂上部で作業する作業員。（舟山＝新華社記者/徐昱）

世界一高い送電鉄塔、頂上部の据え付け完了

1日、小型無人機から撮影した頂上部の据え付け工事が完了した高さ380メートルの金塘島送電鉄塔とその頂上部で作業する作業員。（舟山＝新華社記者/徐昱）

世界一高い送電鉄塔、頂上部の据え付け完了

1日、頂上部の据え付けを完了した高さ380メートルの金塘島送電鉄塔。（舟山＝新華社記者/徐昱）

世界一高い送電鉄塔、頂上部の据え付け完了

1日、高さ380メートルの金塘島送電鉄塔付近の海上を航行する貨物船。（舟山＝新華社記者/徐昱）