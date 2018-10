イーカプコン限定グッズの書籍に、「ストリートファイターII」で春麗のキャラクターデザインをはじめ、数々のカプコンタイトルのキャラクターデザインを手掛けた「あきまん」氏が、カプコン在籍中に執筆した「キャプテンコマンドー」の漫画を5ページ収録することが決定!

執筆当時の手書きのセリフもあり、カプコンファンには垂涎の漫画となっております。

さらに、もうひとつのイーカプコン限定グッズである5枚組のサントラCDより、収録曲の一部を試聴動画にして、イーカプコンの特設サイトにて公開!ぜひ、ご試聴ください。

ベルトスクロールアクションファン必携の限定版は、数量限定のため、この機会をお見逃しなく!また、イーカプコン限定特典も有りますので、ご予約はお早めに!

イーカプコン特設ページ

https://www.e-capcom.com/sp/capcombeltactioncollection/

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018, (C)CAPCOM U.S.A., INC. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.