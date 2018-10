天使のようにかわいい！『ポリス・ストーリー／REBORN』オーヤン・ナナの新画像 独占解禁

© 2017 HEYI PICTURES CO., LTD., PERFECT VILLAGE ENTERTAINMENT HK LIMITED, DADI CENTURY (BEIJING) CO., LTD., MANGO ENTERTAINMENT, CHEERFUL LAND PICTURES CO., LTD., YOUKU PICTURES (HK) CO., LIMITED ALL RIGHTS RESERVED

11月23日(金・祝)公開の『ポリス・ストーリー/REBORN』より、本日10月4日<天使の日>に本作の天使とも言える、抜群の可愛さを誇るオーヤン・ナナの新画像がシネマズ独占で解禁となった。

本作の製作総指揮・主演を務めたのは、2015年から経済誌「フォーブス」による世界で最も稼ぐ俳優ランキングで4年連続5位以内に入り、2016年には映画界に貢献した人物&団体に贈られるアカデミー名誉賞も受賞したアジアが誇るアクション・スター、ジャッキー・チェン。

自身の代表作である大人気ポリス・アクション・シリーズを受け継ぐ本作では、警察の制服に再び身を包み、世界初となるオペラハウス屋上での危険なスタントを始め、本物の銃&弾丸&火薬を使った街中での大規模な銃撃戦、多数の高級車を潰した路上での派手なカー・チェイスなど、黄金期を彷彿とさせるアクションにも果敢に挑戦し、お馴染みの主題歌「英雄故事」も新たにレコーディングしている。

今回、新画像が解禁となったオーヤン・ナナは今年18歳。“オーヤン”という名字から予想される通り、日本では1980年代にヒットした「ラブ・イズ・オーヴァー」で知られる歌手オーヤン・フィーフィー(欧陽菲菲)の姪に当たる。そんな彼女は、女優として『疾走スプリンター』などにも出演している他、美少女チェリストNaNaとしても活躍しており、2017年に発表したアルバム「Cello Loves Disney」ではジャッキーと「ホール・ニュー・ワールド」をデュエットするなど、親交の深さが伺える。

本作が初めてのアクション映画出演となるナナはジャッキー率いるアクションチーム(成家班)との練習に励み、時にはクタクタでズボンもはけない程の時もあったとのこと。ジャッキーと同じように懸命に仕事をしたいという頑張り屋さんのナナは制作発表会で「足が折れても構わない」と語り、ジャッキーが「絶対ダメ!そんなことになったら君のママに殺されちゃう!」と大慌てだったという。尚、彼女の母はジャッキーとも旧知の仲である女優、フ・ジュアンである。

本作では、ある秘密を持っているが為に黒ずくめの犯罪組織に追われることになるキーパーソンのナンシーを演じたナナ。解禁された画像では、幼い頃にジャッキー演じる父・リンと離れ、施設で育ちながらも普通の学生生活を送るナンシー。それが一転、明らかビッチな女にアバズレ呼ばわりされ喧嘩に発展。たまらず、いつもひっそりと見守っていたリンが止めに入るシーン。そして、何故かナンシーの周りをウロウロしているショウ・ルオ演じる謎のハッカー・リスンの姿。さらに、チンピラに囲まれるが、空き瓶を振り回し威嚇してみせるナンシー。しかし、遂に黒ずくめの犯罪組織に捕まってしまい助けを求めるナンシーと、様々なナンシーの姿が切り取られている。果たしてナンシーの運命はどうなるのか。可愛い顔でアクションもこなすナナの熱演に注目したい。

ストーリー概要