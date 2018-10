コンセプトは”悪夢”！ヘビーなロックサウンドと圧巻のパフォーマンス、世界で旋風を巻き起こす今注目のK-POPガールズグループ”Dreamcatcher“が11月21日に日本デビュー決定！そして来日イベントも決定！

2017年1月にロックサウンドをベースに異彩を放つ“ 悪夢コンセプト”を掲げデビュー、そのダイナミックなパフォーマンスでK-POP界でも独自の立ち位置を築く7人組ガールズグループ“ Dreamcatcher”が、11月21日に「What -Japanese ver.-」で日本デビューが決定した。

この曲は2018年9月に韓国で発売した3rdミニアルバム「Alone in The City」のリードトラックの日本語バージョンで、Music VideoのYouTubeでの再生回数は130万回を突破。さらにカップリングには、韓国でのデビューシングルChase Meの日本語バージョンに加えて、通常盤には早くも日本オリジナル楽曲となるI Miss Youが収録とのことで、詳細を楽しみに待ちたい。さらに特典DVDとして、初回限定盤Aには、What-Japanese ver.-のミュージックビデオのほか、ジャケット写真撮影&ミュージックビデオ撮影時の貴重なメイキング映像が収録。そして初回限定盤Bには、2018年7月に日本デビューをサプライズ発表した赤坂BLIT Zでのワールドツアー”WELCOME TO THE DREAM WORLD” WORLD TOUR “東京”のダイジェスト映像を収録した、豪華な収録内容となっている。

また、日本デビューに先駆けて、2018年9月に発売した韓国3rdミニアルバム「Alone in The City」の発売記念来日イベントを2018年10月下旬に東京・大阪で開催することが決定した。

ただならぬ空気感を醸し出す話題のガールズグループ“ Dreamcatcher”の日本での活動に、今後も注目だ。

■リリース情報

Dreamcatcher/日本デビューシングル「 What-Japanese ver.-」

▼発売日:2018年11月21日(水)

〇初回限定盤A [CD+DVD]

PCCA.04726 ¥1,667+税

[CD]M1.What-Japanese Ver.-/M2.Chase Me-Japanese ver.-

[DVD]What-Japanese Ver.- Music Video/What-Japanese ver.-メイキング映像

〇初回限定盤B [CD+DVD]

PCCA.04727 ¥2,130+税

[CD]M1.What -Japanese ver.-/M2.Chase Me -Japanese ver.-

[DVD] “WELCOME TO THE DREAM WORLD”WORLD TOUR”東京”ライブダイジェスト映像

M1.YOU AND I/M2.FLY HIGH/M3.Which a Star/M4.Chase Me/M5.Good Night/M6.Full Moon

〇通常盤 [CD only]

PCCA.04728 ¥1,111+税

[CD] M1.What-Japanese ver.-/M2.Chase Me-Japanese ver.-/M3.I Miss You

[特典(※初回生産分のみ)]トレーディングカード1枚(全8種)

■韓国3rdミニアルバム「Alone in The City」発売記念来日イベント開催決定

・10月23日(火)東京

・10月24日(水)千葉

・10月25日(木)東京

・10月27日(土)東京

・10月28日(日)大阪

※イベント対象商品の販売方法と、イベント詳細は後日お知らせ致します。

■関連サイト

▼オフィシャルホームページ:https://dreamcatcher-official.jp/

▼オフィシャルTwitter:https://twitter.com/jp_dreamcatcher