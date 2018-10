『イングレス』のクラフタースタジオ・櫻木優平監督による、アニメ映画『あした世界が終わるとしても』2019年1月25日公開決定

2019年1月25日(金)、オリジナル長編アニメーション映画『あした世界が終わるとしても』が公開決定となりました!

こちらは、次々と話題作を発表し、10月17日(水)よりフジテレビ「+Ultra」枠で放送開始となるTVアニメ『イングレス』などを手掛けるクラフタースタジオが制作を担当。監督・脚本は、新世代のクリエイター・櫻木優平氏が務めます。

この発表に伴い、ポスタービジュアル、作品情報が発表されました。特典付きムビチケの発売情報、櫻木監督書き下ろしの原作小説掲載が「ダ・ヴィンチ」にて連載開始、声優オーディション情報等も一挙解禁となっています。

▲公開されたポスタービジュアル

ポスタービジュアル解禁!

誰もいない夕暮れの新宿を歩く、物語の主人公・真(シン)とヒロインの琴莉(コトリ)。笑顔を浮かべ軽やかに先を歩く琴莉と、俯きながら彼女の後を追う真。

「あした世界が終わるとしても」というタイトルが、指し示す、ふたりの運命とは──。

あらすじ紹介

幼いころに母を亡くして以来、心を閉ざしがちな真。彼をずっと見守ってきた、幼なじみの琴莉。高校三年の今、ようやく一歩を踏み出そうとしたふたりの前に突然、もうひとつの日本から、もうひとりの「僕」が現れる――。

解説

監督・脚本は、新世代のクリエイター・櫻木優平氏。岩井俊二監督『花とアリス殺人事件』、宮崎駿監督『毛虫のボロ』のCGスタッフとして頭角を現し、『新世紀いんぱくつ。』で監督デビュー。TVアニメ『イングレス』では、その高いクオリティが世界を驚かせ、次世代の監督とし注目を集めている。クラフタースタジオに所属し、最新鋭のアニメーション技術「スマートCGアニメーション」にこだわり、話題作を発表し続けている。

作品場面カット公開!

スタッフ情報

監督・脚本:櫻木優平

アニメーション監督。クラフタースタジオに所属し、最新技術を投入したアニメーション手法「スマートCG」にこだわり、話題作を発表し続けている。主な作品に『ソウタイセカイ』(脚本・監督)、『新世紀いんぱくつ。』(脚本・監督)、『花とアリス殺人事件』(CGディレクター)がある。10月17日(水)より放映開始されるTVアニメ『イングレス』でTVシリーズ初監督をつとめ、その高いクオリティに次世代の監督として注目を集めている。

プロデューサー:石井朋彦

株式会社クラフター取締役・プロデューサー。スタジオジブリで『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』のプロデューサー補を担当し、Production I.Gで『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 2.0』他をプロデュース。2011年に、古田彰一と共にクラフターを設立。

原作・アニメーション制作:クラフター/クラフタースタジオ

博報堂グループの映像制作会社。独自のアニメーション技法である「スマートCGアニメーション」をはじめ、最新のデジタル技術を活用した高品質なアニメーションは高い評価を得ており、劇場用アニメーション映画・TVシリーズ・TVCM・WEB動画など、広範な領域において映像コンテンツを制作している。「映像で課題解決する会社」として、企業や社会の課題に対して映像によるソリューションを提供。そのコンサルティング技術とノウハウは、広告・UX/UI・技術開発・VR・ゲーム等、幅広い分野に及んでいる。

特典付きムビチケ発売

★数量限定! 特製クリアファイル付きムビチケ

・発売日:10月19日(金)

・価格:1,500円(税込)

・仕様:ムビチケ+クリアファイル1枚(A4サイズ)

・販売場所:上映劇場

▲ムビチケ

▲特製クリアファイル

※特製クリアファイルは無くなり次第終了となります。

※特製クリアファイルはムビチケ1枚につき、1つとなります。

原作小説/「ダ・ヴィンチ」で連載決定

★新刊や話題の本とコミックを紹介する書籍情報誌「ダ・ヴィンチ」10月6日(土)発売号で、櫻木監督自ら書き下ろした、原作小説『あした世界が終わるとしても』の連載が決定しました!

★2019年1月25日(金)の公開へ向け、重厚で壮大なオリジナルストーリーをいち早く楽しめる豪華連載。公開前には原作小説の発売も予定されています。

声優オーディション情報

作品の情報解禁と同時に「TRUNKオーディション #004 映画『あした世界が終わるとしても』声優オーディション」の開催が決定しました! 豪華声優陣に加わり、作品に出演できるチャンス。詳細は、オーディション募集サイトをご覧下さい。

作品情報

タイトル:あした世界が終わるとしても

公開日:2019年1月25日(金)

<STAFF>

原作:クラフター

監督・脚本:櫻木優平

制作:クラフタースタジオ

製作:『あした世界が終わるとしても』製作委員会

配給:松竹メディア事業部

「あした世界が終わるとしても」公式サイト

「あした世界が終わるとしても」公式ツイッター(@ashitasekaiga)