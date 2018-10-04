「Re:ゼロ」やっぱり、エミリアたんマジ天使！ 新作エピソード「Memory Snow」場面カットが公開

劇場公開を控える新作OVA『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』（2018年10月6日上映開始）の先行カットが公開となった。
『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』は、2016年に放送されたTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』の新作エピソードOVA。
物語は、やっと訪れた平穏な日常の中、スバルはとある極秘ミッションに挑んでいた。そのミッションとは、エミリアとのデートコースの下見であった…。
『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』は2018年10月6日より、角川シネマ新宿・シネマサンシャイン池袋ほかにて劇場上映開始。公開初日には大阪、京都、名古屋の劇場にて、メインキャストが登壇する舞台挨拶も行われる。
大阪、京都、名古屋にて舞台挨拶決定
■会場・日時
【日時】10月13日(土) 10:50の回上映後
【会場】ＴＯＨＯシネマズなんば［Pコード：559-091］
【料金】2,000円均一
【日時】10月13日(土) 14:00の回上映後
【会場】ＴＯＨＯシネマズ梅田［Pコード：559-090］
【料金】2,000円均一
【日時】10月13日(土) 17:00の回上映後
【会場】Ｔジョイ京都［Pコード：559-092］
【料金】2,000円均一
【日時】10月14日(日) 10:30の回上映後
【会場】ＭＯＶＩＸ京都［Pコード：559-094］
【料金】2,000円均一
【日時】10月14日(日) 15:00の回上映後 ／ 17:20の回上映前
【会場】ミッドランドスクエアシネマ［Pコード：559-095］
【料金】2,000円均一
■登壇キャスト
小林裕介(ナツキ・スバル 役)、高橋李依(エミリア 役)、内山夕実(パック 役)
※敬称略。
※登壇者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
(c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会
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