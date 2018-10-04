イケアの冬コレクションが可愛い！「不思議の国のアリス」テーマの商品ずらり。

スウェーデン発の家具店「イケア」各店では2018年10月1日から、ウィンターコレクションが販売されています。
12月に欠かせないアドベントカレンダーも登場
ウィンターコレクションは「不思議の国のアリス」をテーマに、おとぎ話の世界観を表現したデザインのアイテムが登場。装飾品からライト、ラッピンググッズ、調理器具、テーブルウェアまで、さまざまなシーンで楽しめます。
また、クリスマスシーズンに欠かせないジンジャークッキーやホットワインなど、冬のご馳走も揃います。
VINTER／ヴィンテル 2018 クッション 50x50 ダークレッド（1499円）
VINTER／ヴィンテル 2018 サイドプレート模様入り 白／黒 直径21cm（499円）
VINTERSAGA／ヴィンテルサーガ ジンジャークッキー オリジナル 500g（699円）、VINTERSAGA／ヴィンテルサーガ グロッグ マルド赤ワイン 12％ 750ml（699円）
VINTER 2018／ヴィンテル 2018 アドベントカレンダー25点（999円）
VINTER 2018／ヴィンテル 2018 飾りボールオーナメント32個 赤／緑／青（1299円）
STRALA／ストローラ 19（左）LEDウォール／ペンダントランプ 電池式／リス ホワイト（2499円）、（中央）ランプシェード 直径70cm 道化 レッド／ホワイト（799円）、（右下）ペンダントランプシェード 直径60cm 折り紙／ホワイト（1999円）
その他詳細は公式サイトへ。