＜レスリング＞【写真集】2018年福井国体・少年グレコローマン／表彰式

（2018年10月3日、福井・おおい町総合運動公園体育館 ／ 撮影＝保髙幸子）

【51kg級表彰式】

優勝＝佐々木風雅（長野・上田西）、2位＝塚田京（埼玉・埼玉栄）、

3位＝古瀬稜（三重・いなべ総合学園）、斎藤成龍（新潟・北越）

【55kg級表彰式】

優勝＝松井謙（岐阜・中京学院大中京）、2位＝堤孔一（静岡・沼津城北）、

3位＝岡本景虎（和歌山・和歌山北）、塩崎泰隆（愛媛・八幡浜工）

【60kg級・表彰式】

優勝＝曽我部京太郎（愛媛・今治西）、2位＝竹下航生（香川・高松北）、

3位＝竹内玲音（岐阜・岐南工）、萩原大和（埼玉・花咲徳栄）

【65kg級表彰式】

優勝＝小林大悟（山梨・山梨農林）、2位＝松居俊伍（福井・敦賀気比）、

3位＝永松麗（兵庫・六甲アイランド）、堤滋樹（静岡・沼津城北）

【71kg級表彰式】

優勝＝日下尚（香川・高松北）、2位＝水口竣介（奈良・大和広陵）、

3位＝稲葉洋人（長野・上田西）、丸山蒼生（千葉・日体大柏）

【80kg級表彰式】

優勝＝西田衛人（山梨・韮崎工）、2位＝今村大地（東京・自由ヶ丘学園）、

3位＝中田翔輝（岡山・倉敷鷲羽）、樋口徹心（兵庫・神港学園）

【92kg級表彰式】

優勝＝玉岡颯斗（群馬・館林）、2位＝佐川健（神奈川・磯子工）、

3位＝岡修人（島根・隠岐島前）、三浦哲史（京都・網野）

【125kg級表彰式】

優勝＝奥村総太（滋賀・栗東）、2位＝柳田孔明（岡山・高松農）、

3位＝笹岡龍馬（福井・福井農林）、重松大智（鹿児島・鹿屋中央）