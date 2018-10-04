＜レスリング＞【写真集】2018年福井国体・成年グレコローマン／表彰式

（2018年10月3日、福井・おおい町総合運動公園体育館 ／ 撮影＝保髙幸子）

【60kg級・表彰式】

優勝＝清水早伸（埼玉・自衛隊）、2位＝丸山智也（山梨・山梨学院大）、

3位＝藤波諒太郎（石川・専大）、小川翔太（茨城・日体大）

【67kg級表彰式】

優勝＝河名真寿斗（福島・クリナップ）、2位＝中橋涼（愛媛・日体大）、

3位＝井ノ口崇之（京都・自衛隊）、川瀬克祥（岩手・シリウス）

【72kg級表彰式】

優勝＝井上智裕（神奈川・富士工業）、2位＝瀬野春貴（愛知・日体大）、

3位＝島袋慶生（沖縄・日体大）、澤田夢有人（静岡・日体大）

【77kg級表彰式】

優勝＝泉武志（愛媛・一宮グループ）、2位＝前田祐也（鳥取・鳥取中央育英高職）、

3位＝一瀬剣（山口・関大）、櫻庭功大（秋田・拓大）

【87kg級表彰式】

優勝＝岡太一（鳥取・自衛隊）、2位＝鶴田峻大（沖縄・自衛隊）、

3位＝川村洋史（静岡・自衛隊）、勅使川原延明（群馬・日体大）

【97kg級表彰式】

優勝＝塩川貫太（長野・クリナップ）、2位＝天野雅之（福岡・中大職）、

3位＝饒波正眞（沖縄・九州共立大）、渡部友章（福島・ふたば未来学園高教）

【130kg級表彰式】

優勝＝金澤勝利（岩手・自衛隊）、2位＝荒木田進謙（青森・Wrestle Academy）、

3位＝大坂昂（秋田・三菱電機）、中村淳志（奈良・大和広陵高教）