世界を救う道中には付き物!?プレイする中でついついやってしまうRPGあるある10選【特集】

普段からよくゲームをプレイされる方なら、1度はやったことがありそうなゲームジャンル「RPG」。最近はその代表作とも言える『ドラゴンクエスト』シリーズの最新作『ドラゴンクエストXI』のスイッチ版も正式発表され、大きな話題を呼びました。

そんな「RPG」には、「他人の家に勝手に入っても怒られない」「ラスボスは二段階変化する」などといったお決まりの展開、俗に言う「RPGあるある」というものが存在。今回インサイドでも、そんな「RPGあるある」に関係した特集記事をお届けします。

ただし、上記のような“お決まりの展開”に目を向けたものではなく、ゲームをプレイしている皆さんがついついやってしまうような「プレイヤーの行動」に注目した「RPGあるある」となっていますので、ぜひご覧ください。

◆レベル上げがやめられない

圧倒的優位を保って戦闘に勝ちたい、1戦をノーダメージで終わらせたい、全体攻撃呪文でバトルを簡単に終わらせたい――こんな誰しもが思ったことのありそうな願いを叶えてくれるものこそ、RPGの定番「レベル上げ」です。

自分が強くなっていくのをハッキリと意識できるこの行為。気づけば「あともう1レベ上げよう、〇レベあれば次のボスも余裕で勝てるかもしれない」との思いからずっとレベル上げに勤しんでいた、なんてことも。RPGは「レベルが上がるのが一番楽しい」なんて言われることもあるくらいです。

◆自分のレベルが、そのステージの基準レベルより遥かに高い

上記の「レベル上げがやめられない」ことによって発生する「圧倒的レベル過多」という現象。これによりステージ道中の敵も余裕で撃破でき、ボス戦でも必要最低限の回復さえ行っていればサクッと倒せてしまうなんてことに。

強さを求めてレベル上げをしたのですから、満足といえば満足な結果でもあります。ステージクリア後やラスボス撃破後に、「そういえばあのステージの適正レベルってどれくらいだったのかな?」と思って攻略サイトなどを検索し、そのレベル差に「俺、レベル上げすぎ?」と思うまでがワンセットです。

◆性能よりも見た目にこだわりたい

攻撃力や防御力などのステータスを上げてくれる装備アイテムの中には、装備することによってキャラクターの見た目を変化させてしまう物もあります。その見た目が自分の好みに合っていれば良いのですが、やはり「うーん、なんか嫌いだな」と思ってしまうことも。

たとえその装備が性能的に上でも、カッコイイ姿で冒険したいと思うプレイヤーからしたら装備するのをためらってしまいますよね。逆に元の姿が微妙なので、ずっと見た目変化の装備を付けていたいなんてパターンもあるかもしれません。

◆街やダンジョンは隅から隅まで調べてしまう

宝箱やマッピングなどはコンプリートしたい。住人の話も全て聞いておきたい。ゲームの全てを楽しみたいから、取りこぼしはしたくない!――そんな思いから、初めて訪れる街やダンジョンを隅々まで調べてしまうことってありますよね。

全ての樽やタンスをあさり、どうせ罠だろうなと分かっている宝箱でもお構いなしに開け、「はい・いいえ」の会話パターンがある住人は両パターン試す。そんなことをやっているせいもあってか、1つの街から出るのに30分以上かかったりすることもあります。

◆ストーリー進行によるNPCの会話変化を、全部聞きたくなってしまう

メインストーリーなどの進行によって、街の住人たちの会話に変化が起こることもあります。その変化後の会話内容が気になり、一度話しかけた住人全てにもう一度話しかけようとするプレイヤーも中にはいるでしょう。

ですが、小刻みに会話内容が変化したり、複数の街にかけて会話内容が変化している場合も時にはあるため、確認のためにいちいちストーリー進行を止めるのが面倒くさくなってしまい、最終的には「気になるけど面倒くさいからいいや」という考えに行き着くことも。ここまでを含めての、あるあるかもしれませんね。

◆初めて見る敵とは迷わず戦闘

RPGの中には、シンボルエンカウント方式などで戦う前から敵の姿を見ることのできるゲームもあります。そんなゲームで見たこともない敵と出会ったときは、未知への探求心から迷わず戦闘を仕掛けていったりしませんか?

敵リスト埋めに必要という場合もあるかもしれません。ですが、「新しい敵だから戦いたい!」という単純な思いで戦闘に突入する場合もやはり多いでしょう。予想以上の強さでPT全滅に追い込まれるのもまた一興です。

◆絶対勝てそうにない敵にも挑んでしまう

そのステージや進行状況よりも明らかに強すぎるのに、やろうと思えば戦闘を行うことができる「強敵」というのが一部のRPGには存在します。(『ゼノブレイド』でいうユニークモンスター、『ドラゴンクエストモンスターズ2』でいう“超Gサイズ”モンスター、など)

どうあがいてもフルボッコにされてしまうのは目に見えているのに、嬉々としてその強敵に挑んでいきたくなってしまうのは何故なのでしょうか。あえて絶望を知りたいという謎の心理が働いているのかもしれません。

◆雰囲気を出すために、あえて歩く

ゲームの主人公と言えば、スタミナなどを使用しない通常移動でも小走り程度の速さで移動します。ですが移動スティックの傾き加減によっては、その移動を小走りから「歩き」に変更することも可能です。

この機能を活かして、ストーリーの山場であるボス戦に挑む前や、敵の拠点に襲撃を掛ける際などに、雰囲気を出すために歩いて移動していたりはしませんか?歩くことによって“強者の余裕”的なイメージを主人公に持たせることもできるため、RPにはうってつけです。

◆メリットは少ないものの、旅の気分を味わうために宿屋へ泊る

主人公やPTメンバーの体力を回復してくれる重要施設「宿屋」。厳しい冒険を続けていく中でとても頼りになる施設なのですが、中には宿屋よりもお得に体力を回復できる施設が存在したり、宿屋に泊まっても殆どメリットの無い作品があったりします。

ですがロールプレイを重視するプレイヤーともなると、旅の気分を味わうためにあえて泊まってみるなんて選択をすることもあるでしょう。装備している武器や防具を外し、所持している食事系アイテムを効果も気にせず食べる・・・やってみるとなかなかに乙なものです。

◆ターン制コマンドバトルRPGをプレイした後は、アクション系のゲームをプレイしたくなる

JRPGによくある「ターン制コマンドバトル」という戦闘方法。敵の攻撃に対して防御策を練ったり、いかに味方を強化して強力な一撃を出すかを考えたりと、面白い要素も多く取り揃えているのですが、やはりコマンドを選ぶだけなので戦闘が単調なものになりがちです。

なので、ゲームをクリアした後に「次にやるゲームもターン制コマンドバトルRPGがいいかい?」と問われれば、答えはNOでしょう。次は「アクションゲーム」のような“キャラクターを直接操作できる”ゲームをやりたいと、多くのゲームプレイヤーが思うはずです。

ここまで全10種類の「ついついやってしまうRPGあるある」を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。この中に「あーこれやったことあるある~」と思えるものがあったなら、嬉しい限りです。

また、後半に紹介した「旅の気分を味わうために宿屋へ泊る」や「雰囲気を出すために、あえて歩く」などは、ゲームへの没入感をかなり高めてくれます。もしやったことないなーという方がいらしたら、ぜひお試しを!

