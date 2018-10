声優ユニット『Wake Up, Girls！』の集大成ベストアルバムが2019年1月23日発売決定！描き下ろしの新曲4曲も収録

2019年1月23日(水)にて、過去の声優ユニット「Wake Up, Girls!」の楽曲がすべて詰まった、フルアルバム「Wake Up, Best! MEMORIAL」の発売が決定しました。

声優ユニットとしての楽曲はもちろん、テレビアニメ「Wake Up, Girls!」でのキャラクターソングも収録されており、CD8枚組となる大ボリュームの内容となっています。

さらに、過去の収録曲だけでなく、今回は新曲も収録決定!数々のWake Up, Girls!の楽曲をプロデュースしてきた音楽クリエイター集団MONACAによる新曲4曲が収録されることになりました。

Wake Up, Girls!は10月6日(土)より「Wake Up, Girls! FINAL TOUR - HOME -」のパートⅡ公演が大阪岸和田よりスタートします。

アルバム情報● Wake Up, Best! MEMORIAL

発売日:2019/1/23

タイトル:Wake Up, Best!MEMORIAL

アーティスト:Wake Up, Girls!

<CD8枚組 収録予定曲>

タチアガレ!

7 Girls War

太陽曰く燃えよカオス (岡本未夕 ver.)

言の葉 青葉

16歳のアガペー

あぁ光塚歌劇団

極上スマイル (Wake Up, Girls! ver.)

ワグ・ズーズー

素顔でKISS ME

Regain Brave

End of endless

プラチナ・サンライズ

セブンティーン・クライシス

地下鉄ラビリンス

少女交響曲 (Album ver.)

お約束たいそう

WOO YEAH!

ハジマル

歌と魚とハダシとわたし

オオカミとピアノ

可笑しの国

スキキライナイト

ステラドライブ

SHIFT

スキノスキル

Beyond the Bottom (Album ver.)

Polaris

同じ夢を見てる

雫の冠

7 Senses

TUNAGO

ゆき模様 恋のもよう

One In A Billion -Wake Up, Girls! ver.-

恋?で愛?で暴君です!

僕らのフロンティア

青い月のシャングリラ

Into The Light

snuggery

ヒカリキラリミルキーウェイ

それいけオトメ

It's amazing show time☆

走り出したencore

タイトロープ ラナウェイ

outlander rhapsody

Party! Party!

プライド

ユメ、まっすぐ。

ぽんとPUSH! もっとSMILE!

シャリラ!

ドラマチックを君と

Dice of Life!

Non stop diamond hope~Airi ver.~

Non stop diamond hope~Yoshino ver.~

Non stop diamond hope~Minami ver.~

Non stop diamond hope~Nanami ver.~

Non stop diamond hope~Kaya ver.~

Non stop diamond hope~Miyu ver.~

Non stop diamond hope~Mayu ver.~

他、新曲4曲

<Blu-ray 収録予定>

ミュージックビデオ