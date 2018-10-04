声優ユニット『Wake Up, Girls！』の集大成ベストアルバムが2019年1月23日発売決定！描き下ろしの新曲4曲も収録

2019年1月23日（水）にて、過去の声優ユニット「Wake Up, Girls！」の楽曲がすべて詰まった、フルアルバム「Wake Up, Best! MEMORIAL」の発売が決定しました。
声優ユニットとしての楽曲はもちろん、テレビアニメ「Wake Up, Girls！」でのキャラクターソングも収録されており、CD8枚組となる大ボリュームの内容となっています。
さらに、過去の収録曲だけでなく、今回は新曲も収録決定！数々のWake Up, Girls！の楽曲をプロデュースしてきた音楽クリエイター集団MONACAによる新曲4曲が収録されることになりました。
Wake Up, Girls！は10月6日（土）より「Wake Up, Girls！ FINAL TOUR - HOME -」のパートⅡ公演が大阪岸和田よりスタートします。
アルバム情報● Wake Up, Best！ MEMORIAL
発売日：2019/1/23
タイトル：Wake Up, Best！MEMORIAL
アーティスト：Wake Up, Girls！
＜ＣＤ8枚組 収録予定曲＞
タチアガレ!
7 Girls War
太陽曰く燃えよカオス (岡本未夕 ver.)
言の葉 青葉
16歳のアガペー
あぁ光塚歌劇団
極上スマイル (Wake Up, Girls! ver.)
ワグ・ズーズー
素顔でKISS ME
Regain Brave
End of endless
プラチナ・サンライズ
セブンティーン・クライシス
地下鉄ラビリンス
少女交響曲 (Album ver.)
お約束たいそう
WOO YEAH!
ハジマル
歌と魚とハダシとわたし
オオカミとピアノ
可笑しの国
スキキライナイト
ステラドライブ
SHIFT
スキノスキル
Beyond the Bottom (Album ver.)
Polaris
同じ夢を見てる
雫の冠
7 Senses
TUNAGO
ゆき模様 恋のもよう
One In A Billion -Wake Up, Girls! ver.-
恋?で愛?で暴君です!
僕らのフロンティア
青い月のシャングリラ
Into The Light
snuggery
ヒカリキラリミルキーウェイ
それいけオトメ
It's amazing show time☆
走り出したencore
タイトロープ ラナウェイ
outlander rhapsody
Party! Party!
プライド
ユメ、まっすぐ。
ぽんとPUSH! もっとSMILE!
シャリラ!
ドラマチックを君と
Dice of Life!
Non stop diamond hope～Airi ver.～
Non stop diamond hope～Yoshino ver.～
Non stop diamond hope～Minami ver.～
Non stop diamond hope～Nanami ver.～
Non stop diamond hope～Kaya ver.～
Non stop diamond hope～Miyu ver.～
Non stop diamond hope～Mayu ver.～
他、新曲４曲
＜Blu-ray 収録予定＞
ミュージックビデオ