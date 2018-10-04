2.5次元ミュージカル『スタミュ』の公式ビジュアルストーリーブックが発売中！　全公演を網羅、使用写真枚数634枚の永久保存版

大人気オリジナルアニメ『スタミュ』を舞台化した、2.5次元ミュージカル『スタミュ』。去る9月30日(日)に、『ミュージカル「スタミュ」公式ビジュアルストーリーブック』が、PARCO出版(発行人：井上肇、運営：株式会社パルコ)にて刊行となりました。

こちらは。2017年4月から2018年7月に東京・大阪で行われたミュージカル『スタミュ』の全公演を、写真と台詞、歌詞で綴る、メモリアルブック。感動の一瞬を余すところなく収めた、オールカラー・フルボリュームで200ページ超！ 使用写真枚数、圧巻の634枚となっています。

ミュージカル「スタミュ」公式ビジュアルストーリーブック

【収録公演】

☆First Season(2017年4月)

☆team柊 単独レビュー公演「Caribbean Groove」(2018年4月)

☆Second Season(2018年7月)

【出演】

星谷悠太役：杉江大志

那雪透役：山中翔太

月皇海斗役：ランズベリー・アーサー

天花寺翔役：鈴木勝吾

空閑愁役：新里宏太

辰己琉唯役：櫻井圭登

申渡栄吾役：北川尚弥

戌峰誠士郎役：丹澤誠二

虎石和泉役：高野洸

卯川晶役：星元裕月

柊翼役：畠山遼

鳳樹役：丘山晴己

暁鏡司役：滝澤諒

楪=クリスチアン=リオン役：釣本南(Candy Boy)

漣朔也役：TAKA(CUBERS)

ほか

書籍概要

書籍名：ミュージカル「スタミュ」公式ビジュアルストーリーブック

価格：本体3,500円(税別)

発売日：2018年9月30日(日)

頁数：208頁

判型：B5判(オールカラー)

ISBN：978-4-86506-278-6

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

PARCO出版 公式サイト