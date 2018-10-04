2.5次元ミュージカル『スタミュ』の公式ビジュアルストーリーブックが発売中！　全公演を網羅、使用写真枚数634枚の永久保存版

大人気オリジナルアニメ『スタミュ』を舞台化した、2.5次元ミュージカル『スタミュ』。去る9月30日(日)に、『ミュージカル「スタミュ」公式ビジュアルストーリーブック』が、PARCO出版(発行人：井上肇、運営：株式会社パルコ)にて刊行となりました。
こちらは。2017年4月から2018年7月に東京・大阪で行われたミュージカル『スタミュ』の全公演を、写真と台詞、歌詞で綴る、メモリアルブック。感動の一瞬を余すところなく収めた、オールカラー・フルボリュームで200ページ超！ 使用写真枚数、圧巻の634枚となっています。
ミュージカル「スタミュ」公式ビジュアルストーリーブック
【収録公演】
☆First Season(2017年4月)
☆team柊 単独レビュー公演「Caribbean Groove」(2018年4月)
☆Second Season(2018年7月)
【出演】
星谷悠太役：杉江大志
那雪透役：山中翔太
月皇海斗役：ランズベリー・アーサー
天花寺翔役：鈴木勝吾
空閑愁役：新里宏太
辰己琉唯役：櫻井圭登
申渡栄吾役：北川尚弥
戌峰誠士郎役：丹澤誠二
虎石和泉役：高野洸
卯川晶役：星元裕月
柊翼役：畠山遼
鳳樹役：丘山晴己
暁鏡司役：滝澤諒
楪=クリスチアン=リオン役：釣本南(Candy Boy)
漣朔也役：TAKA(CUBERS)
ほか
書籍概要
書籍名：ミュージカル「スタミュ」公式ビジュアルストーリーブック
価格：本体3,500円(税別)
発売日：2018年9月30日(日)
頁数：208頁
判型：B5判(オールカラー)
ISBN：978-4-86506-278-6
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