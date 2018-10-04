【AFC U-16選手権準決勝】日本が逆転勝利で決勝進出を決める！

AFC U-16選手権マレーシア準決勝は10月4日 (木)、National Stadium Bukit Jalilで日本 vs オーストラリアの試合が行われました。
前半、JPNはAUSに攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、JPNは0点、AUSは1点と、ビハインド。
後半開始後、JPNはAUSの攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは3 - 1となり、JPNは、2点の差をつけての見事な逆転勝利で、決勝進出を決める！
メンバー
■ 日本
GK 12 佐々木 雅士
DF 3 半田 陸 (Cap.)
DF 4 角 昂志郎
DF 5 石田 侑資
DF 16 佐古 真礼
MF 6 横川 旦陽
MF 8 成岡 輝瑠
MF 9 中野 桂太
MF 13 三戸 舜介
FW 19 青木 友佑
FW 20 唐山 翔自
GK 1 山田 大樹
DF 2 鈴木 海音
DF 21 中野 伸哉
MF 7 山内 翔
MF 11 近藤 蔵波
FW 10 西川 潤
FW 18 荒木 遼太郎
GK 23 野澤 大志ブランドン
DF 17 山田 奈央
DF 22 田島 詳基
MF 14 植田 啓太
MF 15 中野 瑠馬