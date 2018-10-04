【AFC U-16選手権準決勝】日本が逆転勝利で決勝進出を決める！

サッカー 試合サマリー

AFC U-16選手権マレーシア準決勝は10月4日 (木)、National Stadium Bukit Jalilで日本 vs オーストラリアの試合が行われました。

前半、JPNはAUSに攻め込まれ、得点を許します。

前半終了時点で、JPNは0点、AUSは1点と、ビハインド。

後半開始後、JPNはAUSの攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。

最終スコアは3 - 1となり、JPNは、2点の差をつけての見事な逆転勝利で、決勝進出を決める！

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メンバー

■ 日本

GK　12　佐々木 雅士

DF　3　半田 陸 (Cap.)

DF　4　角 昂志郎

DF　5　石田 侑資

DF　16　佐古 真礼

MF　6　横川 旦陽

MF　8　成岡 輝瑠

MF　9　中野 桂太

MF　13　三戸 舜介

FW　19　青木 友佑

FW　20　唐山 翔自

GK　1　山田 大樹

DF　2　鈴木 海音

DF　21　中野 伸哉

MF　7　山内 翔

MF　11　近藤 蔵波

FW　10　西川 潤

FW　18　荒木 遼太郎

GK　23　野澤 大志ブランドン

DF　17　山田 奈央

DF　22　田島 詳基

MF　14　植田 啓太

MF　15　中野 瑠馬

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