■5週連続ゲーム内新曲リリースの第2弾として「KARAKURI」の「AMATERRAS」を実装!記念イベント「第2回GUERRILLA-SONIC!!」を開催

5週連続ゲーム内新曲の第2弾は、「KARAKURI」の新曲「AMATERRAS」となります。そちらを記念し「第2回GUERRILLA-SONIC!!」を開催いたします。メドレー曲をプレイすることで獲得できる「ヒトフタの髪飾り」で新曲をプレイすることができ、メドレー曲や新曲のプレイ直前に、KARAKURIの新曲が乱入することがあります。その新曲をクリアすると、多くのイベントポイントを獲得することができます。

楽曲をプレイして得られるポイントの累計値に応じて、「KARAKURI」の復刻Gカード「GKARAKURI フタリのヒミツ」やKARAKURIのコーデアイテムなど豪華報酬を入手することができます。さらに、ランキング順位に応じて限定称号などを獲得することもできます。

開催期間:10月4日(木)16:30~10月11日(木)14:59

■イベントアイテムがお得に手に入る!「GUERRILLA-SONIC!!応援セット」販売!

エピソードイベント「第2回GUERRILLA-SONIC!!」開催に合わせ、「GUERRILLA-SONIC!!応援セット」を販売いたします。イベントで使用することができる「SONIC-Energy HALF」やG以上1枚確定11回チケット1枚などがセットになっており、お得な価格で購入することができます。

販売期間:10月4日(木)16:30~10月11日(木)14:59

■デビューシングル発売記念!新シサラPカード登場の7thオーディションガチャ開催

「CASQUETTE'S」デビューシングル「SHOW TIME」の発売を記念して、7thオーディションガチャに「川澄シサラ」のPカードが初登場、スペシャルレッスンを行うと、「SHOW TIME」のジャケットイラストとなります。本ガチャでは新カードの出現率が通常よりアップしており、初回の11回ガチャは通常の半額である2,500コインで利用可能です。さらにおまけとして「ドリームメダル」が取得でき、300枚集めると今回新登場のシサラのPカードを必ず手に入れることができます。

■「CASQUETTE'S」デビュー記念セブンスコインプレミアムBOXを期間限定で発売

「CASQUETTE'S」デビューシングル「SHOW TIME」の発売を記念した、「セブンスコインプレミアムBOX」を期間限定で販売いたします。購入時に14,300コインが獲得でき、さらにその翌日からログインのたびに300コイン(×15日)で4,500コインも手に入り、合計18,800コインが手に入ります。

期間:10月4日(木)16:30~10月11日(木)14:59

■マツリ新G+カード登場!「スケバンアイドル激闘編ステップアップガチャ」開催

エピソードイベント「スケバンアイドル誕生~最恐アイドル激闘編!?~の巻」にて登場した、「三森マツリ」の新G+カードが獲得できる、「スケバンアイドル激闘編ステップアップガチャ」を開催いたします。新カードは全Stepで確率優遇な上に、Step4,EXではさらに確率2倍となっており、また、Step4にてG以上1枚とG+以上1枚が確定いたします。

初回の11回ガチャは通常の半額である2,500コインで利用可能です。また、おまけで獲得できる「ドリームメダル」を250枚集めると今回新登場のマツリのG+カードを必ず手に入れることができます。

(C) 2014 Donuts Co. Ltd. All Rights Reserved.