（株）ケフィアグループC＆Lほか2社が破産、ケフィアグループの倒産は合計21社に

（株）ケフィアグループＣ＆Ｌ（TSR企業コード:422087173、法人番号:9100001023832、飯田市川路７５９２－１、設立平成２２年８月１２日、資本金３００万円、鏑木秀彌社長）と、関連２社は１０月４日、東京地裁に破産を申請し同日、破産開始決定を受けた。破産管財人には内田実弁護士（虎ノ門南法律事務所、港区虎ノ門１－１５－１２、破産管財人室０３－５５７７－５８０８）が選任された。

負債は、ケフィアグループＣ＆Ｌが債権者３７名（うち会員数０名）に対して４億５５８９万円で、関連２社を含めた３社合計１３億６０１万円。

ケフィア事業振興会のグループ会社の倒産は、ケフィア事業振興会を含めて２１社となった。 （株）リンク（TSR企業コード:352719834、福岡市博多区冷泉町5－35、設立平成24年4月、資本金2億3005万円、土佐谷昭社長）は12月9日までに、事後処理を中山栄治弁護士（不二法律事務所、同市中央区薬院1－16－20、電話092－712－2305）に一任した。破産の方向で検討しているとされる。

負債総額は社債を中心に約9億円が見込まれる。

９月３日、東京地裁より破産開始決定を受けた（株）ケフィア事業振興会（TSR企業コード:298080745、法人番号:7010001127512、千代田区、鏑木秀彌社長）の関連会社。ケフィアグループＣ＆Ｌは通信販売の梱包、同号会社かきの森は農産物の生産、（株）コラボ南信州は宅地建物取引業などを手掛けていたが、ケフィア事業振興会に連鎖した。

破産開始決定を受けた関連２社の負債内訳は以下の通り。

合同会社かきの森（TSR企業コード:422087149、法人番号:1100003003212、飯田市川路７５９２－１、設立平成２２年８月１１日、資本金３００万円、代表社員：鏑木秀彌氏）は債権者２１名（うち会員数１８名）に対して負債総額５４６１万円（うち会員の負債額４７７万円）

（株）コラボ南信州（TSR企業コード:422064998、法人番号:3100001023292、飯田市川路７１２８、設立平成１６年１２月２７日、資本金５０００万円、鏑木秀彌社長）は債権者１０名（同０名）に対して負債総額７億９５５０万円（同０円）