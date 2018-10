TVアニメ『学園BASARA』男性バーチャルアイドル“エイトラ”が歌うOP「誇れ 気高き 美しき、いきざまを」12月5日発売！　ジャケットビジュアル初公開

バーチャルアイドル「EIGHT OF TRIANGLE」が歌うTVアニメ『学園BASARA』のOPテーマ「誇れ 気高き 美しき、いきざまを」のCD発売情報がついに解禁となりました!

発売は12月5日(水)に決定。この日は、エイトラの記念すべきメジャーデビューの日となります! CDは「『学園BASARA』ジャケット盤」、「エイトラジャケット盤A」、「エイトラジャケット盤B」、計3形態で発売され、それぞれのジャケットビジュアルも明らかになりました。

「『学園BASARA』ジャケット盤」にはアニメ『学園BASARA』の主人公である伊達政宗と真田幸村が、鋭いまなざしでこちらを見つめる力強い描き下ろしビジュアルなっています。また、「エイトラジャケット盤A」は「『学園BASARA』ジャケット盤」と構図を合わせた、“目力”がポイントになった一枚。「エイトラジャケット盤B」は和装をまとい刀を握りしめた“戦場風”のデザインで、メジャーの戦場に出陣するエイトラをイメージさせるジャケットに仕上がっています。

そして10月4日(木)の『学園BASARA』放送開始にあわせ、「誇れ 気高き 美しき、いきざまを」(TVサイズ ver.)の配信がスタート。また、11月24日(土)に控えているエイトラの3rdライブの情報も到着しているので、こちらもあわせてお届けします!

CD「誇れ 気高き 美しき、いきざまを」発売情報

【発売】2018年12月5日(水)

【レーベル】avex trax

◆『学園BASARA』ジャケット盤

<価格>

1,200円(税込)

<収録曲>

1.誇れ 気高き 美しき、いきざまを

2.ロックオン

3.Sweet Jail

4.誇れ 気高き 美しき、いきざまを [Inst]

5.ロックオン[Inst]

6.Sweet Jail[Inst]

7.誇れ 気高き 美しき、いきざまを [TV size ver.]



◆エイトラジャケット盤A

<価格>

1,800円(税込)

<収録曲>

1.誇れ 気高き 美しき、いきざまを

2.ロックオン

3.Zipper

4.誇れ 気高き 美しき、いきざまを [Inst]

5.ロックオン[Inst]

6.Zipper [Inst]

7.「EIGHT OF TRIANGLEのさんかくラジオ」特別編A



◆エイトラジャケット盤B

<価格>

1,800円(税込)

<収録曲>

1.誇れ 気高き 美しき、いきざまを

2.ロックオン

3.e’pice

4.誇れ 気高き 美しき、いきざまを [Inst]

5.ロックオン[Inst]

6.e’pice[Inst]

7.「EIGHT OF TRIANGLEのさんかくラジオ」特別編B

「誇れ 気高き 美しき、いきざまを」(TVサイズver.)配信情報

【配信日時】2018年10月4日(木)24:00 ~(10月5日(金)0:00 ~)

【主な配信先】

iTunes

レコチョク

mora

Google Play Music

……他

EIGHT OF TRIANGLE 3rdライブ『Colorful△Triangle』

【日程】2018年11月24日(土)

【会場】P.A.R.M.S パセラリゾーツAKIBAマルチエンターテインメント(東京都千代田区外神田1-1-10 7F)

【時間】

(1) OPEN 14:30 / START 15:00

(2) OPEN 17:00 / START 17:30

チケット好評発売中!

ライブの詳細・チケットの購入情報等はエイトラオフィシャルサイトでご確認ください。

“3周年ありがとう~エイトラ3rd ライブの秘密をちょっとだけ公開!?~”

【日時】2018年10月8日(月・祝)18時配信開始(予定)

【配信】オフィシャルツイキャスアカウント@eightoftriangleで配信

【出演】Neon、Kazuto

【内容】

2015年10月8日の結成からちょうど3周年! ファンの皆様への感謝を込めた記念ツイキャス配信を行います。

11月24日(土)に実施する3rdライブ『Colorful△Triangle』の秘密も少しだけ公開予定!必聴です!

TVアニメ『学園BASARA』作品情報

● 放送・配信情報

TBS、BS-TBSほかにて2018年10月より放送開始予定

TBS:10月4日(木)深夜1時28分~

BS-TBS:10月6日(土)深夜2時00分~

※放送日時は都合により変更になる場合がある。



● スタッフ情報

原作:CAPCOM(「学園BASARA」)

原作監修:小林裕幸(CAPCOM)、山本 真(CAPCOM)

監督:大原 実

シリーズ構成:三浦浩児

キャラクターデザイン:高田晴仁(※高は "はしごだか" です)

総作画監督:相坂ナオキ

美術監督:荒井和浩

プロップデザイン:小川 浩

色彩設計:福田由布子

撮影監督:織田頼信

編集:池田康隆

音響監督:岩浪美和

音響制作:ダックスプロダクション

音楽:立山秋航(ハイキックエンタテインメント)

劇伴制作:ハイキックエンタテインメント

テーマソング「Be Affected」:西川貴教×Fear, and Loathing in Las Vegas

オープニングテーマ「誇れ 気高き 美しき、いきざまを」:EIGHT OF TRIANGLE

アニメーション制作:ブレインズ・ベース



● キャスト情報

伊達政宗:中井和哉

真田幸村:保志総一朗

片倉小十郎:森川智之

猿飛佐助:子安武人

徳川家康:増田俊樹

石田三成:関智一

前田慶次:森田成一

長曾我部元親:石野竜三

毛利元就:中原茂

かすが:桑谷夏子

お市:能登麻美子

鶴姫:小清水亜美

まつ:甲斐田裕子

大谷吉継:立木文彦

前田利家:坪井智浩

小早川秀秋:福山潤

浅井長政:辻谷耕史

いつき:沢城みゆき

島左近:中村悠一

柴田勝家:岡本信彦

後藤又兵衛:三木眞一郎

黒田官兵衛:小山力也

竹中半兵衛:石田彰

豊臣秀吉:置鮎龍太郎

雑賀孫市:大原さやか

上杉謙信:朴璐美

武田信玄:玄田哲章

明智光秀:速水奨

織田信長:若本規夫 ほか

TVアニメ『学園BASARA』公式サイト

TVアニメ『学園BASARA』公式Twitter(@gakuen_basara)