【悲報】『リーサル・ウェポン』今度はマータフが降板へ・・・その理由は、やっぱり‘‘あの人’’？

WEST HOLLYWOOD, CA - AUGUST 02: Damon Wayans arrives at the FOX Summer TCA 2018 All-Star Party at Soho House on August 2, 2018 in West Hollywood, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

デイモン・ウェイアンズ(Damon Wayans)

生年月日:1960年9月4日

出身地:アメリカ・ニューヨーク州

身長:188cm

主な出演作:『リーサル・ウェポン』マータフ役

LETHAL WEAPON: Damon Wayans in the ' Odd Couple' episode of LETHAL WEAPON airing (8:00-9:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

シーズン3の撮影が絶賛進行中の海外ドラマ『リーサル・ウェポン』。

リッグス役のクレイン・クロフォードが撮影現場で度々問題行動を起こし、降板したのも記憶に新しいが、ここにきて、なんと!マータフ役のデイモン・ウェイアンズも降板することが発表された。

デイモンはElectronic Urban Reportのインタビューに答え、そこでシーズン3の展開について問われると・・・「12月でやめるからわからない」と発言。

あまりにも無責任すぎる発言だが、彼は「とりあえずは契約している13話までの撮影は終わったよ。その後は辞めるつもりだ。僕は糖尿病の58歳だ。一日に16時間も働いたら、体は悲鳴を上げるし、それに最近、プライベートも大変なんだ。母と娘が手術をしたんだけど、彼女たちの側で看病したりということができなかった。マータフはとても家族思いな人間だ。自分が家族に会えないのに、家族思いのマータフを演じるのは辛いもの。仕事だけが人生じゃない。7人の孫とも全然会えていないんだ。そうまでしてこの仕事をしようとはとても思えないね。降板した後は、舞台にでも立とうかなと続けた。

FOXから正式な発言はなく、デイモンが勝手に発言したよう。

クレインの降板騒動を提議したのはデイモンだったが、今回の勝手な発言や俳優としての責任に欠ける言動を見ると、クレイン問題の信ぴょう性も疑わしく、デイモンにも少なからず、いささかの問題があったのではないかと疑わずにはいられない。

主役2人のいなくなった作品を誰が観たいと思うのか・・・。

LETHAL WEAPON: Pictured L-R: Damon Wayans and Clayne Crawford on Season Two of LETHAL WEAPON premiering Tuesday, Sept. 26 (8:00-9:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

安定した視聴率をキープし、高い人気を誇っている海外ドラマ『リーサル・ウェポン』だが、主人公マーティン・リッグスを演じるクレイン・クロフォードが、撮影現場でキャストやスタッフたちに精神的ストレスを与えるほどに、傲慢な態度を示しているようで、終始、嫌な空気をもたらしているという。

すでに関係者からは彼と撮影をこなしていく自信がないという声さえ上がっており、何度か注意を受け、カウンセリングも受けたとされているが、全く態度が改善されないために、次シーズンへの更新が決定できない状況だった。

これを受け、クレインはインスタに謝罪文を投稿。

これまで2回ほど注意を受けたようで、どちらも撮影の安全性についての揉め事だったことに言及。

ゲスト監督やマータフ役のデイモン・ウェイアンズに対して感情的になってしまったことを明らかにした。

デイモンはクレインと関わるのさえ拒否していると噂され、台本の読み合わせなども行なっていない模様。

自身のSNSアカウントにもクレインを非難する投稿を数多く行っている。

クレインはすでに怒りをコントロールするセラピーを終了し、スタジオに自身のギャラから迷惑料を支払ったとさえ言われているが、努力もむなしく、降板という結果になってしまった。

