东京奥运或耗资3万亿日元 部分政策经费关联性存疑

【共同社10月4日电】围绕2020年东京奥运会和残奥会，奥组委、日本政府和东京都承担的经费总额据悉可能将达到3万亿日元（约合人民币1800亿元）。会计检查院在4日公布的报告书中首次指出，政府最近5年支出的费用约为8011亿日元。东京奥运的总经费还要加上奥组委提出的1.35万亿日元赛事经费和东京都另外估算的约8100亿日元相关经费。再考虑到今后的支出，总额预计还将进一步增加。

奥组委迄今就与赛事直接相关的经费公布了总额，而检查院则对政府各部门的相关政策经费也进行了统计。其中还包括“天花疫苗储备”等被认为关联性较弱的项目，检查院已要求政府详查政策与奥运的关联性，并给出经费规模的全貌。

据检查院称，政府在2016年度以后把满足“有助于成功运营和举办奥运”以及“在申奥后新实施”这两项条件的举措作为直接相关政策予以公布。列入2016、2017年度预算的经费总额约为846亿日元。

另一方面，政府在2017年5月公布的报告书中将15个领域的共70项举措作为奥运相关政策进行了梳理。这些政策的预算规模未被公开，检查院通过向各政府部门咨询进行统计，结果显示2013至2017年度共实施286个项目，支出经费总额约为8011亿日元。满足条件的总务省安全对策被列入其中的同时，关联性划分不明确的情况也随处可见。

新获悉的8011亿日元支出按年度来看，从2013年度的872亿日元起逐年增加，到2017年度达到2584亿日元。检查院指出，今后预计还将产生巨额支出。

此外，检查院还指出，建设计划被推翻、后又重新启动的新国立竞技场的工程费用中，东京都尚未支付自身所承担的395亿日元，奥运结束后进行改建的财源等也还没有确定。（完）