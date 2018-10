【スーパードラマTV】10月の新作ドラマ情報『ビッグバン☆セオリー』シーズン10独占日本初放送！

10月5日(金)からスーパードラマTVでスタートする『ビッグバン☆セオリー』シーズン10。レナード、シェルドン、ペニーら、愛すべき登場人物たち。今シーズンは、どんなオタクネタが登場するのか?楽しみデス!

『ビッグバン☆セオリー』シーズン10 独占日本初放送!

<独占日本初放送>

スーパードラマTV

10/5(金)18:30スタート!

【二カ国語版】毎週金曜18:30ほか

LOS ANGELES - FEBRUARY 7: 'The Comic-Con Conundrum' -- Pictured: Sheldon Cooper (Jim Parsons), Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) and Penny (Kaley Cuoco). Leonard reluctantly agrees to let Penny join the gang for their annual trip to Comic-Con next summer, on THE BIG BANG THEORY, Thursday, Feb. 23 (8:00-8:31 PM, ET/PT), on the CBS Television Network. (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズン10

レナード(ジョニー・ガレッキ)とペニー(ケイリー・クオコ)

https://www.imdb.com/title/tt0898266/?ref=ttepep_tt

2007年にスタートした大ヒットシットコム『ビッグバン☆セオリー』。

先日、シーズン12での終了が発表されたばかりですが……。

日本ではまだまだシーズン10が独占日本初放送デス!

本国アメリカでは、現在ファイナルとなるシーズン12が放送中。

2019年に、放送終了を迎えることになります。

エイミー(メイエム・ビアリック)と、シェルドン(ジム・パーソンズ)

LOS ANGELES - FEBRUARY 7: 'The Comic-Con Conundrum' -- Pictured: Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) and Sheldon Cooper (Jim Parsons). Leonard reluctantly agrees to let Penny join the gang for their annual trip to Comic-Con next summer, on THE BIG BANG THEORY, Thursday, Feb. 23 (8:00-8:31 PM, ET/PT), on the CBS Television Network. (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

■シーズン10のあらすじ■

レナード(ジョニー・ガレッキ)とペニー(ケイリー・クオコ)は、お互いの家族を呼んで2度目の結婚式をあげることに。

一方、シェルドン(ジム・パーソンズ)は、恋人エイミー(メイエム・ビアリック)との関係性の新たな局面と向き合うことになる。

おなじみのメンバー、ハワード(サイモン・ヘルバーグ)、ラージ(クナル・ネイヤー)、バーナデッド(メリッサ・ローチ)を含めたお笑い連鎖が止まらない!

ラージ、レナード、ハワード、シェルドンの男子会

LOS ANGELES - AUGUST 16: 'The Military Miniaturization' -- Pictured: Rajesh Koothrappali (Kunal Nayyar), Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), Howard Wolowitz (Simon Helberg) and Sheldon Cooper (Jim Parsons). Colonel Williams (Dean Norris), an Air Force representative from the Department of Material Command sits down to talk with Wolowitz, on THE BIG BANG THEORY, Monday, Sept. 26 (8:00-8:30, ET/PT), on the CBS Television Network. (Photo by Sonja Flemming/CBS via Getty Images)

★みどころ★

シーズン10は、全24話の構成。

1エピソードは20分ほどの長さで、笑ってるうちに、あっという間に終了してしまいます。

オタク男子4人と、その彼女たち3人で、男子会、女子会を開き盛り上がる場面も楽しくて

雰囲気は、オタク版『フレンズ』といったかんじ。

シーズン9まで見たことがないという人でも、主な登場人物7人を覚えてしまえば、

すぐに世界に入り込めてしまいます♪

ペニー、エイミー、バーナデットの女子会

LOS ANGELES - AUGUST 16: 'The Military Miniaturization' -- Pictured: Penny (Kaley Cuoco), Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) and Bernadette (Melissa Rauch). Colonel Williams (Dean Norris), an Air Force representative from the Department of Material Command sits down to talk with Wolowitz, on THE BIG BANG THEORY, Monday, Sept. 26 (8:00-8:30, ET/PT), on the CBS Television Network. (Photo by Sonja Flemming/CBS via Getty Images)

知的なオタクネタがおもしろい!

ドラマには、「スパイダーマン」などのアメコミネタ、「スタートレック」や「スターウォーズ」などのSF映画&ドラマネタが、頻繁に登場します。

アメコミファンにもおススメです!

登場する男子たちは優秀な理系男子。

物理学や、科学系の会話をアメコミネタに絡めて会話しており、「へぇー」と思うこともしばしば。

もちろん難しくて「ちょっと何言ってんだか分からない」ことも多いですが、

それが、また楽しめるのも『ビッグバン☆セオリー』の特徴です。

アメコミ・ヒーローフラッシュのTシャツを着るシェルドンとフラッシュのコスプレ?姿のゲスト俳優ブランドン・ジョーンズ

https://www.imdb.com/title/tt5996928/?ref=ttep_nx

シーズン10のゲスト情報

毎シーズン、オタク男子たちの憧れのスターが登場する『ビッグバン☆セオリー』。

シーズン10第10話には、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のドク役クリストファー・ロイドが登場!

ジム・パーソンズとクリストファー・ロイド。

https://www.imdb.com/title/tt5996928/?ref=ttep_nx

ほかにも、海外ドラマで活躍する俳優たちも多数ゲスト出演。

『アンダー・ザ・ドーム』のディーン・ノリスはウィリアムズ大佐役で計5話に登場。

第14話には『スイッチ~運命のいたずら』のダフネ役、ケイティ・ルクレールがゲスト出演します。

ディーン・ノリスとジム・パーソンズ

https://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref=ttmitt

シーズン10を含めて、あと3シーズンで終了してしまう『ビッグバン☆セオリー』。

寂しい気もしますが……

だからこそ見逃せないですね!