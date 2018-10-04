福井国体１０月４日の福井県勢結果

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月４日の福井県勢の結果
◇ホッケー 【会場】福井県立ホッケー場ほか
▽少年女子１回戦
福井（丹生高） ３（１―０／０―０／１―０／１―０）０ 鳥取（八頭高）
◇ボクシング 【会場】福井県産業会館
▽成年男子ライト級１回戦
嶋田淳也（大阪・駒大） 判定 増田将（福井・同志社大）
▽同ウエルター級１回戦
金城大明（埼玉・自衛隊） 判定 小林将大（福井・同志社大）
▽少年男子ライトウエルター級１回戦
佐々木崇弥（福井・羽水高） 判定 和賀聖龍（岩手・水沢工業高）
▽同ミドル級１回戦
西邑拓真（福井・武生工業高） ＲＳＣ３回１分５６秒 浜中翼（香川・高松工芸高）
◇重量挙げ 【会場】小浜市民体育館
▽成年男子５３キロ級スナッチ
（３）出口貴也（重田組）９４キロ
▽同５３キロ級ジャーク
（１）出口貴也（重田組）１１９キロ
▽同５３キロ級トータル
（２）出口貴也（重田組）２１３キロ（スナッチ９４、ジャーク１１９）
◇馬術 【会場】御殿場市馬術ＳＣ
▽成年男子国体大障害飛越（減点法）
（１０）吉村英喜（カスコ）１３点、１分３８秒９４
▽成年女子トップスコア
（１０）五十嵐夏希（チューリッヒ）１２８０点
▽少年自由演技馬場馬術（得点率）
（３）中込樹（ルードシャネロ）６８・１００
▽同ダービー（減点法）
（２）上田瑠威（マラドーナ）０点、２分１秒２９
◇ライフル射撃 【会場】福井県立ライフル射撃場ほか
▽成年男子ライフル伏射予選（６０発）
（１）織田祐宏６２９・１点＝日本新、決勝進出
▽同決勝
（１）織田祐宏２５０・７点＝日本新
▽同エアピストル予選（６０発）
（９）高島正樹５５９点
▽成年女子ライフル伏射（６０発）
（２）和田渚６１５・６点
▽同エアライフル立射予選（４０発）
（２８）冬木翔子４０２・７点
▽少年男子ビームライフル立射予選（６０発）
（１７）谷口瑛志６１２・６点
▽少年女子ビームライフル立射（２０発）
（３）三浦莉桜２１１・２点
◇ラグビー 【会場】小浜市総合運動場陸上競技場ほか
▽女子（７人制）準々決勝
大阪（選抜） ５（０―０／５―０）０ 福井（選抜）
▽同５～７位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７位確定）
福井（選抜） ２５（１０―０／１５―０）０ 青森（選抜）
▽同５、６位決定戦
三重（選抜） ５（５―０／０―０）０ 福井（選抜）
◇ボウリング 【会場】福井市スポーツプラザＷＡＶＥ４０
▽成年男子団体（２人チーム）予選（６ゲーム）
（１６）福井（Ａ）２４９９点（新畑１２７８、吉田１２２１）＝落選
（３１）福井（Ｂ）２４１１点（漆崎１２１２、長沢１１９９）＝落選
▽成年女子団体（２人チーム）予選前半（３ゲーム）
（１）福井（Ａ）１２３２点（浦野６６１、亀島５７１）
（３２）福井（Ｂ）１０４６点（沢辺５５６、今村４９０）
▽同個人決勝（９ゲーム）
（５）浦野実紅１８５４点（予選１２５４、決勝６００）
（７）亀島愛永１８２０点（１２４５、５７５）
▽少年男子団体予選（６ゲーム）
（１７）福井２３０３点（橋梅広１１３４、橋梅令１１６９）＝落選
▽少年女子団体予選（６ゲーム）
（８）福井２１９９点（小林１０８１、浜本１１１８）＝決勝進出