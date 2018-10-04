福井国体１０月４日の福井県勢結果

ライフル射撃の成年男子５０メートルライフル伏射６０発で日本新Ｖを決め、チームメートとバンザイして喜ぶ織田祐宏（中央）＝１０月４日、福井県立ライフル射撃場

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月４日の福井県勢の結果

◇ホッケー 【会場】福井県立ホッケー場ほか

▽少年女子１回戦

福井（丹生高）　３（１―０／０―０／１―０／１―０）０　鳥取（八頭高）

◇ボクシング 【会場】福井県産業会館

▽成年男子ライト級１回戦

嶋田淳也（大阪・駒大）　判定　増田将（福井・同志社大）

▽同ウエルター級１回戦

金城大明（埼玉・自衛隊）　判定　小林将大（福井・同志社大）

▽少年男子ライトウエルター級１回戦

佐々木崇弥（福井・羽水高）　判定　和賀聖龍（岩手・水沢工業高）

▽同ミドル級１回戦

西邑拓真（福井・武生工業高）　ＲＳＣ３回１分５６秒　浜中翼（香川・高松工芸高）

◇重量挙げ 【会場】小浜市民体育館

▽成年男子５３キロ級スナッチ

（３）出口貴也（重田組）９４キロ

▽同５３キロ級ジャーク

（１）出口貴也（重田組）１１９キロ

▽同５３キロ級トータル　

（２）出口貴也（重田組）２１３キロ（スナッチ９４、ジャーク１１９）

◇馬術 【会場】御殿場市馬術ＳＣ

▽成年男子国体大障害飛越（減点法）

（１０）吉村英喜（カスコ）１３点、１分３８秒９４

▽成年女子トップスコア

（１０）五十嵐夏希（チューリッヒ）１２８０点

▽少年自由演技馬場馬術（得点率）

（３）中込樹（ルードシャネロ）６８・１００

▽同ダービー（減点法）

（２）上田瑠威（マラドーナ）０点、２分１秒２９

◇ライフル射撃 【会場】福井県立ライフル射撃場ほか

▽成年男子ライフル伏射予選（６０発）

（１）織田祐宏６２９・１点＝日本新、決勝進出

▽同決勝

（１）織田祐宏２５０・７点＝日本新

▽同エアピストル予選（６０発）

（９）高島正樹５５９点

▽成年女子ライフル伏射（６０発）

（２）和田渚６１５・６点

▽同エアライフル立射予選（４０発）

（２８）冬木翔子４０２・７点

▽少年男子ビームライフル立射予選（６０発）

（１７）谷口瑛志６１２・６点

▽少年女子ビームライフル立射（２０発）

（３）三浦莉桜２１１・２点

◇ラグビー 【会場】小浜市総合運動場陸上競技場ほか

▽女子（７人制）準々決勝

大阪（選抜）　５（０―０／５―０）０　福井（選抜）

▽同５～７位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７位確定）

福井（選抜）　２５（１０―０／１５―０）０　青森（選抜）

▽同５、６位決定戦

三重（選抜）　５（５―０／０―０）０　福井（選抜）

◇ボウリング 【会場】福井市スポーツプラザＷＡＶＥ４０

▽成年男子団体（２人チーム）予選（６ゲーム）

（１６）福井（Ａ）２４９９点（新畑１２７８、吉田１２２１）＝落選

（３１）福井（Ｂ）２４１１点（漆崎１２１２、長沢１１９９）＝落選

▽成年女子団体（２人チーム）予選前半（３ゲーム）

（１）福井（Ａ）１２３２点（浦野６６１、亀島５７１）

（３２）福井（Ｂ）１０４６点（沢辺５５６、今村４９０）

▽同個人決勝（９ゲーム）

（５）浦野実紅１８５４点（予選１２５４、決勝６００）

（７）亀島愛永１８２０点（１２４５、５７５）

▽少年男子団体予選（６ゲーム）

（１７）福井２３０３点（橋梅広１１３４、橋梅令１１６９）＝落選

▽少年女子団体予選（６ゲーム）

（８）福井２１９９点（小林１０８１、浜本１１１８）＝決勝進出

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