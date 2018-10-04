福井国体１０月５日の日程

　福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月５日の競技日程

【陸上】 福井市の９・９８スタジアム（福井県営陸上競技場）

◇トラック １０時　　　　少年女子Ａ　　１００メートル予選＝加藤杏奈（敦賀高） １０時４０分　少年男子Ａ　　１００メートル予選＝宇野勝翔（北陸高） １１時２０分　少年女子共通　８００メートル予選 １１時５０分　少年男子共通　８００メートル予選 １３時　　　　少年女子共通　４００メートル障害予選＝久保田光菜（敦賀高） １３時３０分　少年男子Ａ　　４００メートル障害予選 １４時　　　　少年女子Ａ　　１００メートル準決勝 １４時２０分　少年男子Ａ　　１００メートル準決勝 １４時５０分　少年女子Ｂ　　１５００メートル予選 １５時２０分　成年女子　　　４００メートル障害予選＝野村有香（福井銀行） １５時５０分　成年女子　　　５０００メートル決勝＝大同美空（岩谷産業） １６時４０分　少年女子Ａ　　１００メートル決勝 １６時５０分　少年男子Ａ　　１００メートル決勝

◇フィールド ▽跳躍 １０時３０分　少年女子Ｂ　　走り幅跳び決勝 １１時４０分　少年男子Ａ　　棒高跳び決勝＝宮川開成（敦賀気比高） １４時３５分　少年男子Ａ　　走り幅跳び決勝 ▽投てき １１時１０分　少年女子共通　砲丸投げ決勝 １３時２０分　成年女子　　　円盤投げ決勝＝藤森夏美（福井県スポーツ協会） １５時４０分　少年男子Ｂ　　砲丸投げ決勝＝花田李樹（敦賀高）

【ホッケー】 Ａ　越前町営朝日総合運動場 Ｂ　県立ホッケー場

９時　　　　　Ａ　　成年男子　準々決勝

　　　　　　　Ｂ　　成年女子　準々決勝 １０時３５分　Ａ　　成年男子　準々決勝

　　　　　　　Ｂ　　成年女子　準々決勝＝福井―栃木 １２時１０分　Ａ　　成年男子　準々決勝＝福井―島根

　　　　　　　Ｂ　　成年女子　準々決勝 １３時４５分　Ａ　　成年男子　準々決勝

　　　　　　　Ｂ　　成年女子　準々決勝 １５時２０分　Ａ　　少年女子　準々決勝

　　　　　　　Ｂ　　少年男子　準々決勝

【ボクシング】 福井市の県産業会館 １１時　少年男子１、２回戦＝ピン級１回戦　熊野幸志朗（武生工高）、ライトフライ級１回戦　岩佐亮吾（羽水高）

　　　　成年男子２回戦＝ライトウエルター級　白崎隼樹（ＪＡ共済連福井）

【バレーボール】 成年男子＝あわら市農業者トレーニングセンター 成年女子＝あわら市のトリムパークかなづ体育館 少年男子＝坂井市丸岡体育館 少年女子＝坂井市三国体育館

９時３０分　　成年男子　　１回戦＝福井―大分（１５時３０分開始） ９時３０分　　成年女子　　１回戦＝福井―埼玉（１１時３０分開始） ９時３０分　　少年男子　　１回戦＝福井―北海道（１２時１０分開始） ９時３０分　　少年女子　　１回戦＝福井－高知（１２時１０分開始）

【バスケットボール】 県営体育館メインコート

１０時　　　少年男子　決勝

【重量挙げ】 小浜市民体育館アリーナ　

９時　　　　　成年男子７７キロ級＝安達貴弘（若狭東高教） １１時５５分　成年男子８５キロ級＝木下竜之（福井県スポーツ協会） １５時３０分　成年男子９４キロ級 １８時　　　　成年男子１０５キロ級＝竹原義将（小浜市役所）

【ソフトテニス】 Ａ　越前市武生中央公園庭球場 Ｂ　福井市わかばテニスコート

Ａ　　９時　　　　　少年女子　１回戦

　　　１０時半　　　少年女子　１・２回戦＝２回戦　福井―福島・宮崎の勝者

　　　１２時　　　　少年女子　２回戦

　　　１３時半　　　少年女子　３回戦 Ｂ　　９時　　　　　少年男子　１回戦＝福井―奈良

　　　１０時３０分　少年男子　準々決勝

　　　１２時　　　　少年男子　５～８位順位戦

【軟式野球】 成年男子

Ａ＝敦賀市総合運動公園野球場 Ｂ＝美浜町総合運動公園野球場 Ｃ＝越前市の丹南総合運動公園野球場 Ｄ＝おおい町総合運動公園野球場 Ｅ＝小浜市営野球場 Ｆ＝南越前町の桜橋総合運動公園野球場

Ａ　　９時　　　　　１回戦第１試合

　　　１１時２０分　１回戦第２試合

　　　１３時４０分　１回戦第３試合 Ｂ　　９時　　　　　１回戦第１試合

　　　１１時２０分　１回戦第２試合

　　　１３時４０分　１回戦第３試合 Ｃ　　９時　　　　　１回戦第１試合＝福井－広島

　　　１１時２０分　１回戦第２試合

　　　１３時４０分　１回戦第３試合 Ｄ　　９時　　　　　１回戦第１試合

　　　１１時２０分　１回戦第２試合

　　　１３時４０分　１回戦第３試合 Ｅ　　９時　　　　　１回戦第１試合

　　　１２時２０分　１回戦第２試合 Ｆ　　９時　　　　　１回戦第１試合

　　　１２時２０分　１回戦第２試合

【馬術】 静岡県の御殿場市馬術・スポーツセンター

９時００分　　成年女子　自由演技馬場馬術競技＝天谷幸枝（金井学園） ９時００分　　少年　　　トップスコア競技＝舛井颯（福井工大福井高） １０時４５分　成年男子　六段障害飛越競技＝政兼隆（福井工大職）

【バドミントン】 勝山市体育館ジオアリーナ

９時３０分　　成年男子　１回戦 １２時３０分　少年女子　１回戦＝福井―神奈川 １５時３０分　成年男子　２回戦＝福井―岡山、茨城の勝者

【ライフル射撃】 Ａ＝県立ライフル射撃場 Ｂ＝足羽高第１体育館 Ｃ＝県警察学校射撃場

Ａ　９時　　　　　成年女子　５０メートルライフル３姿勢６０発＝和田渚（福井テレビ）

　　　　　　　　　少年男子　１０メートルエアライフル立射６０発１射群

　　１１時　　　　同２射群＝大塩勇斗（足立新田高）

　　１１時３５分　成年男子　５０メートルライフル膝射２０発１射群

　　１２時５５分　同２射群＝織田祐宏（福井商高教）

　　１３時５分　　少年女子　１０メートルエアライフル立射４０発１射群＝林夕貴（足羽高）

　　１４時１５分　成年女子　５０メートルライフル３姿勢６０発ファイナル

　　１４時４０分　少年女子　１０メートルエアライフル立射４０発２射群

　　１６時２０分　少年男子　１０メートルエアライフル立射６０発ファイナル

　　１７時５０分　少年女子　１０メートルエアライフル立射４０発ファイナル

Ｂ　９時　　　　　少年女子　ビームライフル立射４０発１射群

　　１０時１０分　同２射群＝三浦莉桜（足羽高）

　　１１時２０分　少年男子　ビームライフル立射３０発１射群

　　１２時２５分　同２射群＝谷口瑛志（科学技術高）

　　１３時４０分　少年女子　ビームライフル立射４０発ファイナル

Ｃ　９時　　　　　成年男子　センターファイアピストル６０発（速射３０発）１射群

　　１０時２０分　同２射群＝石丸貢司（県警機動隊）

　　１２時１０分　同３射群

　　１３時３０分　同４射群 成績発表３０分後 成年男子　センターファイアピストル６０発ファイナル

【山岳】 池田町池田小、中の特設会場

９時　　　　　成年男子　ボルダリング予選＝福井 ９時　　　　　少年男子　リード予選＝福井 １２時２０分　少年女子　リード予選＝福井 １５時１０分　成年女子　ボルダリング予選＝福井 １５時３５分　少年男子　リード決勝

【カヌー】 大野市の九頭竜川特設会場

スラローム（１５ゲート） １０時５０分　女子　カヤックシングル決勝１回目＝伊藤由佳（福井県スポーツ協会） １１時１０分　男子　カヤックシングル決勝１回目＝金谷徹（福井県スポーツ協会） １１時３５分　女子　カナディアンシングル決勝１回目＝高橋麻理佳（仁愛大） １１時４６分　男子　カナディアンシングル決勝１回目＝高田和樹（福井県スポーツ協会） １２時１５分　女子　カヤックシングル決勝２回目＝伊藤由佳（福井県スポーツ協会） １２時３５分　男子　カヤックシングル決勝２回目＝金谷徹（福井県スポーツ協会） １３時　　　　女子　カナディアンシングル決勝２回目＝高橋麻理佳（仁愛大） １３時１１分　男子　カナディアンシングル決勝２回目＝高田和樹（福井県スポーツ協会）

ワイルドウオーター（１５００メートル） １６時１５分　女子　カヤックシングル決勝＝江田純子（福井県スポーツ協会） １６時２７分　男子　カヤックシングル決勝＝國京健二（ＪＡ共済連福井）

【なぎなた】 鯖江市総合体育館

１０時３０分　少年女子　演技１回戦＝福井―宮城 １０時５１分　少年女子　演技２回戦 １１時１５分　少年女子　演技３回戦 １１時２８分　少年女子　演技準々決勝 １１時３５分　少年女子　演技順位決定予備戦 １１時３９分　少年女子　演技５、７位決定戦 １１時４３分　少年女子　演技準決勝 １１時４７分　少年女子　演技決勝 １１時５０分　少年女子　演技３位決定戦 １２時２０分　少年女子　試合１回戦＝福井―島根 １４時２０分　少年女子　試合２回戦 １５時２１分　少年女子　試合準々決勝 １５時５４分　少年女子　試合順位決定予備戦 １６時１２分　少年女子　試合５、７位決定戦 １６時２８分　少年女子　試合準決勝 １６時４６分　少年女子　試合３位決定戦、決勝

【ボウリング】 福井市のスポーツプラザＷＡＶＥ４０

７時３０分　　成年女子　団体戦（２人チーム）予選後半＝福井 １０時２０分　成年男子　団体戦（４人チーム）予選＝福井 １４時２０分　少年男子　団体戦決勝

　　　　　　　少年女子　団体戦決勝＝福井 成年男子　　　団体戦（２人チーム）決勝

　　　　　　　成年女子　団体戦（２人チーム）決勝 １６時４５分　成年女子　団体戦（４人チーム）予選＝福井

【ゴルフ】 成年男子＝あわら市の芦原ゴルフクラブ 女子＝あわら市の越前カントリークラブ 少年男子＝あわら市の福井国際カントリークラブ

７時　成年男子スタート＝福井＝織田信亮（福井工大）横井優星（福井工大）木村太一（日本大）

　　　女子スタート＝福井＝中川成美（福井工大福井高）高木美佑（福井工大福井高）服部仁美（福井工大福井高） ８時　少年男子スタート＝福井＝大谷元気（福井工大福井高）杉浦悠太（福井工大福井高）冨田幸暉（福井工大福井高）

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