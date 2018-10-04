福井国体１０月５日の日程

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月５日の競技日程

【陸上】 福井市の９・９８スタジアム（福井県営陸上競技場）

◇トラック １０時 少年女子Ａ １００メートル予選＝加藤杏奈（敦賀高） １０時４０分 少年男子Ａ １００メートル予選＝宇野勝翔（北陸高） １１時２０分 少年女子共通 ８００メートル予選 １１時５０分 少年男子共通 ８００メートル予選 １３時 少年女子共通 ４００メートル障害予選＝久保田光菜（敦賀高） １３時３０分 少年男子Ａ ４００メートル障害予選 １４時 少年女子Ａ １００メートル準決勝 １４時２０分 少年男子Ａ １００メートル準決勝 １４時５０分 少年女子Ｂ １５００メートル予選 １５時２０分 成年女子 ４００メートル障害予選＝野村有香（福井銀行） １５時５０分 成年女子 ５０００メートル決勝＝大同美空（岩谷産業） １６時４０分 少年女子Ａ １００メートル決勝 １６時５０分 少年男子Ａ １００メートル決勝

◇フィールド ▽跳躍 １０時３０分 少年女子Ｂ 走り幅跳び決勝 １１時４０分 少年男子Ａ 棒高跳び決勝＝宮川開成（敦賀気比高） １４時３５分 少年男子Ａ 走り幅跳び決勝 ▽投てき １１時１０分 少年女子共通 砲丸投げ決勝 １３時２０分 成年女子 円盤投げ決勝＝藤森夏美（福井県スポーツ協会） １５時４０分 少年男子Ｂ 砲丸投げ決勝＝花田李樹（敦賀高）

【ホッケー】 Ａ 越前町営朝日総合運動場 Ｂ 県立ホッケー場

９時 Ａ 成年男子 準々決勝

Ｂ 成年女子 準々決勝 １０時３５分 Ａ 成年男子 準々決勝

Ｂ 成年女子 準々決勝＝福井―栃木 １２時１０分 Ａ 成年男子 準々決勝＝福井―島根

Ｂ 成年女子 準々決勝 １３時４５分 Ａ 成年男子 準々決勝

Ｂ 成年女子 準々決勝 １５時２０分 Ａ 少年女子 準々決勝

Ｂ 少年男子 準々決勝

【ボクシング】 福井市の県産業会館 １１時 少年男子１、２回戦＝ピン級１回戦 熊野幸志朗（武生工高）、ライトフライ級１回戦 岩佐亮吾（羽水高）

成年男子２回戦＝ライトウエルター級 白崎隼樹（ＪＡ共済連福井）

【バレーボール】 成年男子＝あわら市農業者トレーニングセンター 成年女子＝あわら市のトリムパークかなづ体育館 少年男子＝坂井市丸岡体育館 少年女子＝坂井市三国体育館

９時３０分 成年男子 １回戦＝福井―大分（１５時３０分開始） ９時３０分 成年女子 １回戦＝福井―埼玉（１１時３０分開始） ９時３０分 少年男子 １回戦＝福井―北海道（１２時１０分開始） ９時３０分 少年女子 １回戦＝福井－高知（１２時１０分開始）

【バスケットボール】 県営体育館メインコート

１０時 少年男子 決勝

【重量挙げ】 小浜市民体育館アリーナ

９時 成年男子７７キロ級＝安達貴弘（若狭東高教） １１時５５分 成年男子８５キロ級＝木下竜之（福井県スポーツ協会） １５時３０分 成年男子９４キロ級 １８時 成年男子１０５キロ級＝竹原義将（小浜市役所）

【ソフトテニス】 Ａ 越前市武生中央公園庭球場 Ｂ 福井市わかばテニスコート

Ａ ９時 少年女子 １回戦

１０時半 少年女子 １・２回戦＝２回戦 福井―福島・宮崎の勝者

１２時 少年女子 ２回戦

１３時半 少年女子 ３回戦 Ｂ ９時 少年男子 １回戦＝福井―奈良

１０時３０分 少年男子 準々決勝

１２時 少年男子 ５～８位順位戦

【軟式野球】 成年男子

Ａ＝敦賀市総合運動公園野球場 Ｂ＝美浜町総合運動公園野球場 Ｃ＝越前市の丹南総合運動公園野球場 Ｄ＝おおい町総合運動公園野球場 Ｅ＝小浜市営野球場 Ｆ＝南越前町の桜橋総合運動公園野球場

Ａ ９時 １回戦第１試合

１１時２０分 １回戦第２試合

１３時４０分 １回戦第３試合 Ｂ ９時 １回戦第１試合

１１時２０分 １回戦第２試合

１３時４０分 １回戦第３試合 Ｃ ９時 １回戦第１試合＝福井－広島

１１時２０分 １回戦第２試合

１３時４０分 １回戦第３試合 Ｄ ９時 １回戦第１試合

１１時２０分 １回戦第２試合

１３時４０分 １回戦第３試合 Ｅ ９時 １回戦第１試合

１２時２０分 １回戦第２試合 Ｆ ９時 １回戦第１試合

１２時２０分 １回戦第２試合

【馬術】 静岡県の御殿場市馬術・スポーツセンター

９時００分 成年女子 自由演技馬場馬術競技＝天谷幸枝（金井学園） ９時００分 少年 トップスコア競技＝舛井颯（福井工大福井高） １０時４５分 成年男子 六段障害飛越競技＝政兼隆（福井工大職）

【バドミントン】 勝山市体育館ジオアリーナ

９時３０分 成年男子 １回戦 １２時３０分 少年女子 １回戦＝福井―神奈川 １５時３０分 成年男子 ２回戦＝福井―岡山、茨城の勝者

【ライフル射撃】 Ａ＝県立ライフル射撃場 Ｂ＝足羽高第１体育館 Ｃ＝県警察学校射撃場

Ａ ９時 成年女子 ５０メートルライフル３姿勢６０発＝和田渚（福井テレビ）

少年男子 １０メートルエアライフル立射６０発１射群

１１時 同２射群＝大塩勇斗（足立新田高）

１１時３５分 成年男子 ５０メートルライフル膝射２０発１射群

１２時５５分 同２射群＝織田祐宏（福井商高教）

１３時５分 少年女子 １０メートルエアライフル立射４０発１射群＝林夕貴（足羽高）

１４時１５分 成年女子 ５０メートルライフル３姿勢６０発ファイナル

１４時４０分 少年女子 １０メートルエアライフル立射４０発２射群

１６時２０分 少年男子 １０メートルエアライフル立射６０発ファイナル

１７時５０分 少年女子 １０メートルエアライフル立射４０発ファイナル

Ｂ ９時 少年女子 ビームライフル立射４０発１射群

１０時１０分 同２射群＝三浦莉桜（足羽高）

１１時２０分 少年男子 ビームライフル立射３０発１射群

１２時２５分 同２射群＝谷口瑛志（科学技術高）

１３時４０分 少年女子 ビームライフル立射４０発ファイナル

Ｃ ９時 成年男子 センターファイアピストル６０発（速射３０発）１射群

１０時２０分 同２射群＝石丸貢司（県警機動隊）

１２時１０分 同３射群

１３時３０分 同４射群 成績発表３０分後 成年男子 センターファイアピストル６０発ファイナル

【山岳】 池田町池田小、中の特設会場

９時 成年男子 ボルダリング予選＝福井 ９時 少年男子 リード予選＝福井 １２時２０分 少年女子 リード予選＝福井 １５時１０分 成年女子 ボルダリング予選＝福井 １５時３５分 少年男子 リード決勝

【カヌー】 大野市の九頭竜川特設会場

スラローム（１５ゲート） １０時５０分 女子 カヤックシングル決勝１回目＝伊藤由佳（福井県スポーツ協会） １１時１０分 男子 カヤックシングル決勝１回目＝金谷徹（福井県スポーツ協会） １１時３５分 女子 カナディアンシングル決勝１回目＝高橋麻理佳（仁愛大） １１時４６分 男子 カナディアンシングル決勝１回目＝高田和樹（福井県スポーツ協会） １２時１５分 女子 カヤックシングル決勝２回目＝伊藤由佳（福井県スポーツ協会） １２時３５分 男子 カヤックシングル決勝２回目＝金谷徹（福井県スポーツ協会） １３時 女子 カナディアンシングル決勝２回目＝高橋麻理佳（仁愛大） １３時１１分 男子 カナディアンシングル決勝２回目＝高田和樹（福井県スポーツ協会）

ワイルドウオーター（１５００メートル） １６時１５分 女子 カヤックシングル決勝＝江田純子（福井県スポーツ協会） １６時２７分 男子 カヤックシングル決勝＝國京健二（ＪＡ共済連福井）

【なぎなた】 鯖江市総合体育館

１０時３０分 少年女子 演技１回戦＝福井―宮城 １０時５１分 少年女子 演技２回戦 １１時１５分 少年女子 演技３回戦 １１時２８分 少年女子 演技準々決勝 １１時３５分 少年女子 演技順位決定予備戦 １１時３９分 少年女子 演技５、７位決定戦 １１時４３分 少年女子 演技準決勝 １１時４７分 少年女子 演技決勝 １１時５０分 少年女子 演技３位決定戦 １２時２０分 少年女子 試合１回戦＝福井―島根 １４時２０分 少年女子 試合２回戦 １５時２１分 少年女子 試合準々決勝 １５時５４分 少年女子 試合順位決定予備戦 １６時１２分 少年女子 試合５、７位決定戦 １６時２８分 少年女子 試合準決勝 １６時４６分 少年女子 試合３位決定戦、決勝

【ボウリング】 福井市のスポーツプラザＷＡＶＥ４０

７時３０分 成年女子 団体戦（２人チーム）予選後半＝福井 １０時２０分 成年男子 団体戦（４人チーム）予選＝福井 １４時２０分 少年男子 団体戦決勝

少年女子 団体戦決勝＝福井 成年男子 団体戦（２人チーム）決勝

成年女子 団体戦（２人チーム）決勝 １６時４５分 成年女子 団体戦（４人チーム）予選＝福井

【ゴルフ】 成年男子＝あわら市の芦原ゴルフクラブ 女子＝あわら市の越前カントリークラブ 少年男子＝あわら市の福井国際カントリークラブ

７時 成年男子スタート＝福井＝織田信亮（福井工大）横井優星（福井工大）木村太一（日本大）

女子スタート＝福井＝中川成美（福井工大福井高）高木美佑（福井工大福井高）服部仁美（福井工大福井高） ８時 少年男子スタート＝福井＝大谷元気（福井工大福井高）杉浦悠太（福井工大福井高）冨田幸暉（福井工大福井高）