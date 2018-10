10月5日・日米同時配信開始！『高い城の男シーズン3』に絶対はまる5つの理由

【S1,2のネタバレ若干あり】Amazonオリジナルドラマ『高い城の男』シーズン3の配信開始まであとわずか!シーズン3ではハリウッドの日本人俳優の尾崎英二郎さんが主要キャストに加わります!今回は、すでに次シーズンへの更新が決定しているほど人気ドラマ『高い城の男』の魅力を存分にお伝えします。

『高い城の男』10月5日ついに待望のシーズン3配信スタート!

『高い城の男』とは?

『高い城の男』(原題『The Man in the High Castle』は、『ブレードランナー』、『トータル・リコール』『マイノリティ・リポート』など、数多くの人気映画の原作者として知られるSF作家フィリップ・K・ディックの小説を映像化したもので、『ブレードランナー』を監督したリドリー・スコットが製作総指揮を務めるという、これを聞いただけでも『面白くないわけがない』Amazonオリジナルドラマシリーズです。シーズン3の配信開始日より前にシーズン4の制作が決定するというのが人気の高さを物語っています!

『もしも』第二次世界大戦でドイツ・日本軍が勝利し、アメリカが負けていたら?そんな『もしも』の世界で、ドイツと日本の占領下にあるアメリカを舞台に、ドイツ国内ではヒトラーの継承者争い、ドイツと日本の水面下で繰り広げられる攻防戦、家族、恋愛、そしてアメリカが第二次世界大戦で勝利する様子が収められた『別の世界=現実の世界』のフィルムを手にしたことで自分自身や周りの人々の運命が大きく変わっていく美しい主人公…

アメリカドラマにありがちな『アメリカ VS 敵』という単純なストーリーではなく、登場人物それぞれのバックグランドや人間関係、価値観などが丁寧に描かれています。人によっては、必ずしも『現実の世界』が『現在の世界』より良いとは限らない…そんな深みのあるドラマです。

じっくり描くシーズン1、テンポが加速するシーズン2

シーズン1でじっくり背景を描写するため、特にはじめの3エピソードはストーリーの展開がゆっくりなのですが、シーズン2では一気にテンポが加速します!

シーズン3ではなんと戦艦大和が登場するようです。また、ハリウッドで活躍されている日本人俳優の尾崎英二郎さんが、大日本帝国海軍の大将イノクチとして主要キャストに加わるということで、さらに期待が高まります!

シーズン1、2の一気見が必至の『高い城の男』の、あらすじやメインキャスト紹介、日本要素満載の『高い城の男』を日本人目線で見た見どころなど『高い城の男』にはまる5つの理由をご紹介していきます。

*注意:軽いネタバレを含みます!

『高い城の男』あらすじ

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM4NzEyNTU2Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMTE3ODI0MDI@.V1.jpg

舞台は1962年、アメリカ。第二次世界大戦でドイツと日本に敗れたアメリカは、日本の占領下の日本太平洋合衆国とドイツの占領下である大ナチス帝国、そしてその間にある中立地帯に三分されていました。

合気道を学び、日本の哲学に傾倒する主人公ジュリアナの元に、ある日久しぶりに姿を現した妹のトゥルーディ。トゥルーディはジュリアナにある動画のフィルムを手渡し、その直後に日本の憲兵隊により射殺されてしまいます。

そのフィルムに映っていたものは、第二次世界大戦で連合軍が勝利し、ドイツと日本が敗れる(現実の世界の)様子でした。妹から手渡されたものの中に、キャノン・シティ行きのバスのチケットがあり、真実を知りたいジュリアナは、恋人のフランクが止めるのも聞かず、ひとりでキャノン・シティにフィルムを持って行く決意をします。同じく謎のフィルムを運んでニューヨークからやってきたトラックの運転手にジョーに出会い、一緒に『高い城の男』に会いにいくことにするが…実はジョーの正体は…。

フランクは、ジュリアナの行き先を憲兵隊に教えなかったために家族を殺害され、そこから彼の人生は大きく変化します。

トゥルーディが知った『すべての答え』は何なのか?

フィルムには一体どんな意味があるのか?

『高い城の男』とは何者なのか?

ジュリアナが霧の中を手探りで答えを探しているのと並行し、日本に戦争を仕掛けてアメリカ全土を手に入れようともくろむ大ナチス帝国のヒトラーの後継者たち、それを阻止しようと画策する日本太平洋合衆国の田上(英語版ではTagomi)貿易大臣。

まったく関係がないように見えた点と点が、ストーリーが進むにつれて一本の線に繋がっていきます。

そして、ジュリアナをはじめ、彼女を取り巻く周りの人々の運命も180℃変化して…。

『高い城の男』主要キャスト

ドラマ内では、英語(アメリカ英語/日本語なまりの英語/ドイツ語なまりの英語)、日本語、ドイツ語の3ヶ国語が飛び交います。でも、演じている役とは違う国籍、言語が母国語の俳優さんが意外と多く、ちょっと面白いので、役柄の国籍・言語と俳優自身の国籍・母国語もあわせてご紹介します。

ジュリアナ・クレイン(アメリカ人)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIxOTAzNzk4OF5BMl5BanBnXkFtZTgwMTgyNDEyNjE@.V1SY1000CR0,0,1444,1000AL_.jpg

俳優:アレクサ・ダヴァロス(アメリカ人)

ジュリアナ:アメリカ英語、日本語

アレクサ:アメリカ英語(フランス語、ギリシャ語も話せる)

日本太平洋合衆国サンフランシスコに住み、合気道や日本の哲学に傾倒する美女。憲兵隊に射殺された妹のトゥルーディの死の真実を追求すべく、フィルムを『高い城の男』に届けようとする。

ジュリアナと関わる人たちは次々と不幸な運命に遭うのですが、当の本人は『でも知りたいの!』で真実を求めて突っ走る。

ジョー・ブレイク (ヨーゼフ・ホイスマン)(アメリカ/ドイツ人)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTUxNjEyNzQyOF5BMl5BanBnXkFtZTgwMzA5NjU4MDI@.V1SY1000CR0,0,1497,1000AL_.jpg

俳優:ルーク・クラインタンク(アメリカ人)

ジョー:アメリカ英語、ドイツ語

ルーク:アメリカ英語

大ナチス帝国のスパイ。レジスタンスに潜入し、ドラックの運転手としてキャノン・シティにフィルムを運んだ先でジュリアナと出会い、任務とジュリアナへの愛情の板挟みに。ニューヨーク出身の母子家庭で育つが、実はナチス帝国の有力者が父親。

フランク・フリンク(アメリカ人)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTkzMzYwNzQwNF5BMl5BanBnXkFtZTgwODY4MTMxNzE@.V1SY1000CR0,0,1444,1000AL_.jpg

俳優: ルパート・エヴァンス(イギリス人)

フランク:アメリカ英語

ルパート:イギリス英語

ジュリアナの恋人で、祖父がユダヤ人という秘密を持つ。才能あるジュエリーメイカーだが、夢叶わず模型銃工場で働いている。フィルムを持って失踪したジュリアナを追う憲兵隊に彼女の行き先を教えなかったため、フランク同様にユダヤ人の血を引く姉とその子供達を殺害され、日本への復讐を誓う。

エピソードごとにパワーアップしていくフランクを見ていると、フィルム(ジュリアナ?)のせいでもっとも人生が狂ってしまった人のひとりだと思わざるをえません…。

ジョン・スミス(アメリカ人)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjQ4MjI4NTgzN15BMl5BanBnXkFtZTgwNTU3MDY0NjM@.V1SY1000CR0,0,1498,1000AL_.jpg

俳優:ルーファス・シーウェル(イギリス人)

ジョン:アメリカ英語、ドイツ語

ルーファス:イギリス英語

ニューヨーク、大ナチス帝国の親衛隊大将。レジスタンスを制圧するいわば現場のトップ。アメリカ陸軍の出身。レジスタンスへの冷酷非情な態度とはうらはらに、不治の病いにおかされた息子を思いやる父親としての優しい一面も。

田上信輔(原作・英語版ではTagomi)(日本人)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODg3NTg4MTU1OV5BMl5BanBnXkFtZTgwOTkzMDY2OTE@.V1SY1000CR0,0,1497,1000AL_.jpg

俳優:ケイリー=ヒロユキ・タガワ (アメリカ人、ロシア国籍も取得)

田上:日本語なまりの英語、日本語

ケイリー=ヒロユキ:アメリカ英語、(日本語?)

日本太平洋合衆国の貿易担当大臣。日本とドイツの戦争を避けるために尽力する平和主義者。瞑想中に、死別した妻や息子の姿を見る。

ジュリアナにどこか日本人らしさを見出し、自分のオフィスで雇うなど、いろいろと気にかけている。

木戸警部(日本人)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYzNjU2NTU1NV5BMl5BanBnXkFtZTgwNTQ3MDY0NjM@.V1SY1000CR0,0,1497,1000AL_.jpg

俳優:ジョエル・デ・ラ・フエンテ(アメリカ人)

木戸:日本語なまりの英語、日本語

ジョエル:アメリカ英語

日本太平洋合衆国の憲兵隊幹部。日本に忠誠を誓い、目的のためなら手段を選ばない冷酷な性格。フランクの姉と彼女の子供たちを殺害したのも木戸で、そのためにフランクから恨まれることになる。

エド・マッカーシー(アメリカ人)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMzMTcxMTM2Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMDQ5NjU4MDI@.V1SY1000CR0,0,1497,1000AL_.jpg

俳優: DJクオールズ(アメリカ人)

エド:アメリカ英語

DJ:アメリカ英語

フランクと同じ工場で働く親友。憲兵隊に追われるフランクやジュリアナを助けようとしたため、自らが憲兵隊に捕まってしまう羽目に。

ロバート・チルダン(アメリカ人)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjhjNmZmMzMtYTVmMy00ZTZkLWI0ODQtOTEyNDRiZWMyZTIyXkEyXkFqcGdeQXVyNTQxOTM1NTc@.V1SX1777CR0,0,1777,999AL_.jpg

俳優:ブレナン・ブラウン(アメリカ人)

チルダン:アメリカ英語、日本語

ブレナン:アメリカ英語

サンフランシスコの骨董品店のオーナー。日本人を顧客にしている。

フランクに実弾を販売したことがきっかけで事件に巻き込まれ、フランクやエドと贋作の骨董品を作って販売することになる。

『高い城の男』にはまる理由その1

散りばめられた日本の要素

ドラマの設定上、日本人役の登場人物や、日本語、日本語で書かれた看板など、とにかく日本の要素がたくさん登場します。BGMには坂本九や越路吹雪の歌が流れるなど、昭和の香りがプンプン漂います。

主要キャストにも日系やアジア系の俳優が多く、日本語のシーンだと『あれ?』となることもありますが、英語が堪能で演技力の高い日本人俳優をアメリカで見つけるのは至難の技でしょうし、まぁご愛嬌ということで。でも、実際には英語のネイティブスピーカーのとは思えないほどの完璧な『日本語なまり』には感服です!

きっと、ドイツの視聴者も、アメリカやイギリスの俳優がドイツ語のセリフや、ドイツ語なまりの英語のセリフを話す役を演じているのを同じような気持ちで見ているのでしょうか?なんて、考えると面白いですよね。

NEW YORK, NY - JUNE 22: Actors Brennan Brown and Joel de la Fuente attend as SAKS FIFTH AVENUE celebrates potential EMMY nominees on June 22, 2017 in New York City. (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Saks Fifth Avenue)

木戸警部(チーフインスペクター・木戸)を演じるジョエル・デ・ラ・フエンテは、フィリピン人の両親を持つニューヨーク生まれのアメリカ人なのですが、日本語なまりだけでなく、外見や振る舞いも日本人の特徴をよく研究していて、もう日本人にしか見えません。

普段とのギャップにびっくりです!!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzA3YmE1NmItMjU0Yy00ZmM5LWE0YjktYmI2YmNmNjM3NGNmXkEyXkFqcGdeQXVyNTQxOTM1NTc@.V1SX1777CR0,0,1777,999AL_.jpg

もちろん、皇太子妃を演じた吉田真由美さんや、ヤクザの顧問弁護士の妻ベティ役のTAOさんなど、完璧な日本語を話すキャストも登場します。

日本大使館や憲兵隊のビルなどの騒音:スタッフが電話の受け答えなどをしている日本語を聞いていると、本当に日本の役所に来た気分になるほどです。こういうところには、芸が細かいなぁと思わされます。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNGUwNDVlYzktMWI0ZS00NDc1LWJhZjUtMDEyNjVkYTYzMTI1L2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMTQ4Nzc3MTM@.V1SY1000CR0,0,667,1000AL_.jpg

シーズン3では、ハリウッドやアメリカの人気ドラマで活躍中の日本人俳優、尾崎英二郎さんが大日本帝国海軍の大将イノクチを演じます。これで、シリアスなシーンで主要キャストの日本語にずっこけることも減り、さらにドラマに信憑性が増すこと間違いなしですね!

『高い城の男』にはまる理由その2

NEW YORK, NY - JUNE 22: Actors Brennan Brown (L) and Joel de la Fuente from the cast of 'The Man in the High Castle' attend Saks For Your Consideration Emmy Windows Unveiling at Saks Fifth Avenue on June 22, 2017 in New York City. (Photo by Desiree Navarro/WireImage)

シリアスドラマなのに笑いの要素もバッチリ

『高い城の男』のユーモア担当といえば、骨董品店のオーナー、チルダンです。

お金持ちの日本人顧客を目の前にすると、一気に腰が低くなる分かりやすい商人(あきんど)なチルドン。薄っぺらい性格が一挙一動から滲み出ていて、筆者のツボにはまりまくりです。

日本人顧客に招待されたディナーの席では寒いギャグで場を凍りつかせたり、エドと一緒にヤクザとの出向いて監禁部屋に放り込まれた際には、『日本語で変なこと言ったんじゃないのか⁈』と責めるエドに対して、『お前のお辞儀の角度が悪かったんだ!』というやり取りに、思わずクスッと笑ってしまいます。

また、骨董店に訪れたアメリカ人娼婦に『旦那様は、粋なお人ですこと』とわけのわからない日本語を言わせてみたり…物語のシリアスさとのギャップがたまりません。

そんな薄ぺらいチルダンですが、意外といいやつなのもまたツボです。

『高い城の男』にはまる理由その3

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTUwODI1NjExM15BMl5BanBnXkFtZTgwODI4MTMxNzE@.V1SY1000CR0,0,1444,1000AL_.jpg

悪役に感情移入せずにはいられない

このドラマの悪役、大ナチス帝国の親衛隊大将ジョン・スミスと、憲兵隊の木戸警部は、本当に冷酷非情。情報を引き出すために拷問、脅し、殺害なんて朝飯前です。

それなのに、なぜか感情移入してしまうんですよね…。むしろ主人公のジュリアナよりこのふたりにはまっています。

シーズン2では、このふたりの家族やバックグランドが少しずつ明らかにされ、父親としての顔がフォーカスされるため、さらに親近感アップです。

悪役が魅力的だと、ドラマが面白いですよね!!木戸警部なんて、スピンオフドラマ作ってほしいくらいカッコイイ…。

『高い城の男』にはまる理由その4

とにかく映像がカッコイイ!

このドラマ、とにかく映像がかっこいいんです。まずエーデルワイスが流れるイントロから鳥肌が立ちます。

CGなどを駆使して再現された『第二次世界大戦で連合軍が負けて、ドイツと日本に支配されるアメリカ』の街並みを見ても、美術さんのこだわりが随所に感じられ、これが映画ではなくてテレビドラマだとは信じられないほどのスケールで、かなりのお得感!

『高い城の男』にはまる理由その5

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDEyZWEwMzEtYTc0Yi00ODJhLWE0YmQtM2I2ZWFjZmQ4NTNhXkEyXkFqcGdeQXVyNTQxOTM1NTc@.V1SX1777CR0,0,1777,999AL_.jpg

アイデンティティー問題を反映

最近ではテニスの大坂なおみ選手のアイデンティティーについての話題が注目されましたが、『高い城の男』の中でもそんなアイデンティティーを考えさせられるシーンが多々出てきます。

シーズン2に登場するレジスタンスのひとりは、日本の両親を持つアメリカ生まれのアメリカ人。フランクに、日本人なのになぜ日本やドイツに抵抗するレジスタンスに加わっているのかと聞かれ、『私はアメリカ人』『自分が何者かは自分で決める』と答えます。それに対して、フランクもユダヤ人の血を引いているけど、自分でユダヤ系になりたくてなったわけではないと納得するのです。

また、田上貿易大臣が息子を日本人として扱おうとすることに対し、自分はアメリカで育ったアメリカ人だと反発する息子の姿にも、『自分のアイデンティティーは自分で決める』という強いメッセージが感じ取れます。

『高い城の男』マラソンでシーズン3にキャッチアップ!

1シーズンの長さは、1時間x10話。

間もなくシーズン3の配信が始まりますが、シーズン1、2をはじめから見ないとこドラマの面白さはわかりません!ぜひぜひ、『高い城の男』マラソンで、シーズン3に追いつきましょう!!